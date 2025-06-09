Контракт с армией можно будет подписать в Резерв+: как это будет работать — Finance.ua

Контракт с армией можно будет подписать в Резерв+: как это будет работать Сегодня 15:05 — Личные финансы

Контракт с армией можно будет подписать в Резерв+: как это будет работать

Минобороны вместе с другими министерствами работает над запуском 35 «отсрочек» — цифровых сервисов, которые должны упростить взаимодействие граждан с оборонной сферой.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью DOU

Эти проекты рассчитаны на год. Реализация зависит не только от Минобороны, но и от приоритетов других министерств. «Например, цифровые штрафы мы запланировали еще год назад», — отметила Черногоренко.

До конца 2024 года в «Резерв+» планируют запустить смартконтракты. Новая услуга позволит подписывать контракт на службу прямо со смартфона.

Перед подписанием пользователь будет проходить полноценный рекрутинг:

подача заявки;

контакт с рекрутером;

собеседование;

цифровая подпись.

Контракт будет сразу попадать в систему воинской части.

Напомним, Министерство обороны объявило об обновлении сертификата безопасности в приложении «Резерв+». При авторизации в старой версии появится предупреждение с требованием обновить приложение. В более старых версиях Резерв+ не будет работать — пользователи будут получать уведомления о технической ошибке.

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Также Минобороны добавило новые услуги для военнообязанных в сервис «Резерв+». Среди новых функций:

Отсрочка по постановлению ВВК. Отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе. Отображение данных об инвалидности. Отображение причин нарушения воинского учета.

В приложении «Резерв+» уже более 333 тысяч военнообязанных украинцев оформили отсрочку от мобилизации. Каждая третья отсрочка в стране оформляется именно через приложение.

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