Контракт с армией можно будет подписать в Резерв+: как это будет работать — Finance.ua
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Контракт с армией можно будет подписать в Резерв+: как это будет работать

Личные финансы
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Контракт с армией можно будет подписать в Резерв+: как это будет работать
Контракт с армией можно будет подписать в Резерв+: как это будет работать
Минобороны вместе с другими министерствами работает над запуском 35 «отсрочек» — цифровых сервисов, которые должны упростить взаимодействие граждан с оборонной сферой.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью DOU.
Эти проекты рассчитаны на год. Реализация зависит не только от Минобороны, но и от приоритетов других министерств. «Например, цифровые штрафы мы запланировали еще год назад», — отметила Черногоренко.
До конца 2024 года в «Резерв+» планируют запустить смартконтракты. Новая услуга позволит подписывать контракт на службу прямо со смартфона.
Перед подписанием пользователь будет проходить полноценный рекрутинг:
  • подача заявки;
  • контакт с рекрутером;
  • собеседование;
  • цифровая подпись.
Контракт будет сразу попадать в систему воинской части.
Напомним, Министерство обороны объявило об обновлении сертификата безопасности в приложении «Резерв+». При авторизации в старой версии появится предупреждение с требованием обновить приложение. В более старых версиях Резерв+ не будет работать — пользователи будут получать уведомления о технической ошибке.
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Также Минобороны добавило новые услуги для военнообязанных в сервис «Резерв+». Среди новых функций:
  1. Отсрочка по постановлению ВВК.
  2. Отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе.
  3. Отображение данных об инвалидности.
  4. Отображение причин нарушения воинского учета.
В приложении «Резерв+» уже более 333 тысяч военнообязанных украинцев оформили отсрочку от мобилизации. Каждая третья отсрочка в стране оформляется именно через приложение.
По материалам:
Finance.ua
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