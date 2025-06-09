Контракт с армией можно будет подписать в Резерв+: как это будет работать — Finance.ua

Контракт с армией можно будет подписать в Резерв+: как это будет работать
Минобороны вместе с другими министерствами работает над запуском 35 «отсрочек» — цифровых сервисов, которые должны упростить взаимодействие граждан с оборонной сферой.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью DOU.
Эти проекты рассчитаны на год. Реализация зависит не только от Минобороны, но и от приоритетов других министерств. «Например, цифровые штрафы мы запланировали еще год назад», — отметила Черногоренко.
До конца 2024 года в «Резерв+» планируют запустить смартконтракты. Новая услуга позволит подписывать контракт на службу прямо со смартфона.
Перед подписанием пользователь будет проходить полноценный рекрутинг:
- подача заявки;
- контакт с рекрутером;
- собеседование;
- цифровая подпись.
Контракт будет сразу попадать в систему воинской части.
Напомним, Министерство обороны объявило об обновлении сертификата безопасности в приложении «Резерв+». При авторизации в старой версии появится предупреждение с требованием обновить приложение. В более старых версиях Резерв+ не будет работать — пользователи будут получать уведомления о технической ошибке.
Также Минобороны добавило новые услуги для военнообязанных в сервис «Резерв+». Среди новых функций:
- Отсрочка по постановлению ВВК.
- Отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе.
- Отображение данных об инвалидности.
- Отображение причин нарушения воинского учета.
В приложении «Резерв+» уже более 333 тысяч военнообязанных украинцев оформили отсрочку от мобилизации. Каждая третья отсрочка в стране оформляется именно через приложение.
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