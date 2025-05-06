Міноборони запустило бета-тестування нових послуг в «Резерв+» — Finance.ua

Міноборони запустило бета-тестування нових послуг в «Резерв+» Сьогодні 10:29

Міноборони запустило бета-тестування нових послуг в «Резерв+»

Міністерство оборони України додало нові послуги для військовозобов’язаних до сервісу «Резерв+».

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

«Запускаємо нові послуги в Резерв+. Долучайтесь до бета-тестування, щоб зробити їх ще зручнішими», — сказано в повідомленні.

Серед нових функцій:

Відстрочка за постановою ВЛК. Відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі. Відображення даних про інвалідність. Відображення причин порушення військового обліку

Щоб долучитись до тестування, необхідно заповнити форму за посиланням

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Нагадаємо, електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд, що дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК. Оновлення дозволить пройти комісію «без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Тобто ви можете одразу вирушити до визначеного медзакладу, у чітку дату, і пройти огляд у конкретні терміни».

У Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери.

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