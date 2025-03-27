У Резерв+ стали доступні нові відстрочки: кого стосується — Finance.ua
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У Резерв+ стали доступні нові відстрочки: кого стосується

Особисті фінанси
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У Резерв+ стали доступні нові відстрочки: кого стосується
У Резерв+ стали доступні нові відстрочки: кого стосується
У Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери.
Про це інформує пресслужба Міністерства оборони.
«У застосунку Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС). Раніше відстрочку онлайн могли оформити лише люди з інвалідністю, дані яких знаходились в реєстрі Пенсійного фонду України, та мали відповідне пенсійне посвідчення», — сказано в повідомленні.
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Як розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації України Катерина Черногоренко, відстрочки для людей з інвалідністю через Резерв+ були одним із найчастіших запитів.

Як оформити відстрочку

Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію.
Згодом користувач отримає сповіщення із результатом. Якщо даних в реєстрі не знайдено, варто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу.

Відстрочки в Резерв+

Відстрочки у застосунку Резерв+ запустили восени минулого року для трьох категорій:
  • люди з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ;
  • студенти, аспіранти й докторанти;
  • багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.
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Нагадаємо, електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд, що дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК. Оновлення дозволить пройти комісію «без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Тобто ви можете одразу вирушити до визначеного медзакладу, у чітку дату, і пройти огляд у конкретні терміни».
У застосунку «Резерв+» також запустили новий сервіс — повторне уточнення даних. Завдяки повторному уточненню даних користувачі матимуть можливість змінювати персональні дані про себе у реєстрі Оберіг. А саме:
  • номер телефону;
  • електронну пошту;
  • адресу проживання.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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