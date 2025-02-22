ТОП-5 найбільш популярних військових вакансій у «Резерв+» — Finance.ua

ТОП-5 найбільш популярних військових вакансій у «Резерв+» Сьогодні 14:07 — Казна та Політика

ТОП-5 найбільш популярних військових вакансій у «Резерв+»

У застосунку «Резерв+» найбільш популярними напрямами військових вакансій серед охочих приєднатися до Сил оборони України є штаб, БПЛА, IT, транспорт і піхота.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко.

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«Теза про „війську потрібні всі“ не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія здатна принести користь та збільшити спроможності війська», — зазначила Черногоренко.

Завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X сервіс пропонує один із найбільших переліків відкритих посад у Силах оборони — понад 6 тисяч.

За даними міністерства, зафіксовано вже понад 50 тисяч відгуків на ці вакансії.

Як працює рекрутинг у «Резерв+»

Як наголосили у Міноборони, рекрутинг у «Резерв+» допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому запиту, досвіду і вподобанням.

Під час пошуку вакансії користувачам слід пройти невеликий тест, наприклад, вказати, чи є закінчене навчання в одній із військових сфер або в якому напрямі громадянин розбирається найкраще.

Вакансії містять детальний опис: інформацію про бригади, їх командування, досягнення і згадки у ЗМІ.

Процес вибору вакансій зручний: є фільтр, який допомагає шукати оптимальні пропозиції за вибраними критеріями.

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Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко сортувати вакансії: натиснути «плюс», щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або «мінус», щоб відхилити.

Нагадаємо, у січні 2025 року до центрів рекрутингу до ЗСУ звернулася 5 381 особа, що майже на 80% більше, ніж середньомісячний показник минулого року. Загалом з моменту відкриття центрів консультації отримали 38 117 громадян.

Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи рекрутингу, щоб заохотити приєднуватися до Збройних сил людей віком від 18 до 25 років.

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