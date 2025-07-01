Европейские порты переполнены из-за пошлин Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейские порты переполнены из-за пошлин Трампа

Мир
4
Европа переживает худшие перебои в логистике со времен пандемии COVID-19. Из-за непредсказуемой тарифной политики Дональда Трампа и обмеления рек баржи и контейнеровозы вынуждены неделями ждать загрузки в ключевых портах ЕС.
Об этом сообщает Financial Times.
Такая ситуация, по прогнозам аналитиков, продлится еще несколько месяцев.
Самая сложная ситуация сейчас в Роттердаме, Антверпене и Гамбурге. Порты перегружены и работают на грани возможностей.
Руководитель логистической компании Euro-Rijn Group Альберт ван Оммен отметил, что такого уровня заторов в европейских портах не было со времен пандемии, тогда порты не справлялись с объемами грузов из-за нехватки персонала, хотя цепочки поставок оставались удивительно устойчивыми.
Читайте также
По данным компании Contargo, среднее время ожидания барж в порту Антверпена достигает 66 часов, в Роттердаме — 77 часов. Обычно баржи работают в фиксированные окна, чтобы оперативно грузить контейнеры.
DHL пока не сообщает об остановке производств, но признает, что существуют риски.
«Пока что никто из наших клиентов не остановил производство из-за нехватки комплектующих. Но такая драма вполне возможна», — прокомментировал руководитель DHL в Германии Каспер Эллербек.
Однако кроме тарифных войн США, причинами проблем стали изменения в альянсах судоходных компаний, в частности завершение сотрудничества между Maersk и MSC. Это вынудило перевозчиков перестроить графики и маршруты.
Читайте также
Еще один фактор — рост импорта из Азии в Европу. По оценкам аналитиков, объемы выросли на 7% в годовом исчислении.
Тем временем порты пытаются расширить мощности, нанимают персонал и закупают оборудование. В Роттердаме оператор ECT признал, что «терминал действительно очень загружен», однако такая ситуация наблюдается по всей Северной Европе. В компании HHLA в Гамбурге от комментариев воздержались.
DP World, владелец терминалов в Роттердаме и Антверпене, заявил, что работает над уменьшением заторов.
Читайте также
«Мы сосредоточены на поддержке высокого уровня обслуживания, инвестируем в мощности и обеспечиваем устойчивость нашей европейской сети терминалов», — подчеркнул коммерческий директор DP World Марк Розенберг.
В администрации порта Антверпен-Брюгге подтвердили, что испытывают «длительные проблемы с загруженностью», поэтому в настоящее время это создает краткосрочные трудности, однако заверили, что система работает в рамках запланированных буферов.
Впрочем, некоторые участники рынка не верят в скорое решение, считая, что такая ситуация будет продолжаться месяцами.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems