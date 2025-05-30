Апелляционный суд США разблокировал пошлины Трампа — Finance.ua

Апелляционный суд США разблокировал пошлины Трампа Сегодня 10:15 — Мир

Апелляционный суд США разблокировал пошлины Трампа

Федеральный апелляционный суд США временно возобновил пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом в апреле 2025 года, чтобы дать время для решения, приостанавливать ли решение Суда международной торговли на более длительный период. Однако пошлины вернули в действие на следующий день после того, как Торговый суд признал, что Трамп превысил свои полномочия и приказал отменить их.

Bloomberg. Об этом пишут Reuters

Апелляционный суд в Вашингтоне не объяснил свое решение. Стороны должны до начала июня представить письменные аргументы по блокированию тарифов: истцы — до 5 июня, администрация — до 9 июня. Окончательное решение примет Верховный суд США.

Министерство юстиции США, подавая апелляцию, заявило, что решение Торгового суда, остановившее действие части пошлин, препятствует дипломатии правительства и вмешивается в президентские полномочия во внешней политике.

Администрация Трампа также попросила Суд международной торговли приостановить исполнение своего приказа до апелляции.

Ранее Торговый суд обвинил Трампа в неправомерном использовании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях для оправдания широких глобальных пошлин. Этот закон позволяет президенту применять расширенные полномочия по финансовым вопросам во время чрезвычайных ситуаций, в частности для санкций.

Трамп обосновывал пошлины торговыми дефицитами США и наркоторговлей на границе, называя их национальными чрезвычайными ситуациями. Судьи отметили, что юристы Трампа во время слушаний заявляли, что пошлины имели целью «давить» на другие страны для заключения более выгодных торговых соглашений.

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