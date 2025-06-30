Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши завершила последний контракт на поставку нефти из россии — Finance.ua

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши завершила последний контракт на поставку нефти из россии Сегодня 15:30 — Мир

В конце июня крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши Orlen завершила свой последний контракт на поставку сырой нефти из россии, что означает, что компания и весь регион не будут связаны никакими контрактами на поставку нефти с российскими компаниями, говорится в пресс-релизе Orlen.

Об этом сообщает Bankier.pl.

«Мы завершили последний (…) контракт на поставку сырой нефти из россии в Чешскую Республику. Это означает, что 1 июля 2025 г. группа Orlen, а благодаря этому и весь регион, будут свободны от российской сырой нефти. Мы закрыли эту главу и вместе строим безопасное будущее для региона», — сказал генеральный директор Orlen Иренеуш Фафара, слова которого цитируются в пресс-релизе.

«Сегодня мы покупаем нефть по всему миру. На наших нефтеперерабатывающих заводах мы перерабатываем сырье с Ближнего Востока и Персидского залива, Северного моря, Африки и обеих Америк. Вот как выглядит сегодня та безопасность, которую мы обещали полякам и региону», — добавил он.

Контракт с «Роснефть», который закончился 30 июня 2025 года, был последним, который связывал «Орлен» с российской нефтью. Другие контракты на поставки из россии в Польшу по трубопроводу «Дружба» истекли ранее.

Компания также прекратила импорт российского сырья по морю. В итоге с апреля 2023 года 100 процентов сырья, перерабатываемого на нефтеперерабатывающих заводах «Орлен» в Польше и Литве, поступает по альтернативным направлениям.

Контракт был подписан 12 лет назад. Он предусматривал поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод в Литвинове, Чешская Республика. Однако из-за отсутствия достаточных мощностей трубопроводов для импорта нефти по альтернативным направлениям Литвинов использовал поставки из россии по нефтепроводу «Дружба».

Поэтому после полномасштабного вторжения россии в Украину правительство Чехии обратилось в Европейский Союз с просьбой об освобождении от необходимости применения санкций и разрешении на продолжение импорта российской нефти, чтобы обеспечить надлежащую поставку нефтепродуктов на чешский рынок.

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