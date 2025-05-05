Новые пошлины Трампа на автозапчасти повысят цены на автомобили — NYT
Администрация президента США Дональда Трампа ввела дополнительную пошлину на импорт ключевых автомобильных компонентов, включая двигатели и трансмиссии, что может привести к удорожанию автомобилей в стране.
Об этом пишет издание The New York Times.
Как пишет издание, администрация президента США Дональда Трампа ввела дополнительную 25% пошлину, которая вступила в силу в полночь 3 мая, на импорт ключевых автомобильных компонентов, включая двигатели и трансмиссии.
«Этот второй раунд пошлин будет иметь более широкое влияние, поскольку даже автомобили, произведенные в США, часто имеют двигатели, трансмиссии, аккумуляторы и другие компоненты, произведенные в других странах. Пошлины на запчасти не будут распространяться на комплектующие из Канады и Мексики, если эти товары соответствуют требованиям Североамериканского торгового соглашения, заключенного во время первого срока Трампа. Среди прочего это соглашение требует, чтобы минимальный процент содержания автозапчастей происходил из Северной Америки», — пишет издание.
Издание отмечает, что пошлины Трампа уже привели к росту цен на новые автомобили, на фоне того как клиенты поспешили в дилерские центры, чтобы приобрести транспортные средства до вступления в силу пошлин. Пошлины обладают волнообразным эффектом на рынке подержанных автомобилей, поскольку все больше людей ищут доступные альтернативы новым автомобилям, увеличивая спрос и цены.
«Ожидается, что пошлины на новые автозапчасти также приведут к увеличению стоимости ремонта и страховых взносов, поскольку запчасти станут более дорогими. Рост цен на автомобили будет способствовать общей инфляции, которую Трамп обещал снизить», — отмечает издание.
Трамп настаивает на том, что пошлины вернут производство в США. Но даже если эта политика будет иметь успех, потребители в стране все равно будут платить больше за автомобили, пишет издание. Многие товары, в том числе многие автозапчасти, часто можно производить гораздо дешевле в Китае, Мексике или других странах за пределами США.
В компании General Motors заявили, что из-за пошлин она отменяет третью смену на конвейере по производству пикапов в Ошаве. В компании отметили, что теперь завод будет производить больше грузовиков для канадцев.
Аналитики также отметили, что компания пострадает больше, потому что импортные детали часто составляют более половины стоимости Chevrolet или Cadillac, произведенных в Соединенных Штатах.
Также аналитики сообщают, что пострадает компания Volvo Cars, у которой есть завод в Южной Каролине, но использует много деталей из Китая.
«Даже компании, производящие автомобили в США, почувствуют боль. Компания Rivian производит электрические пикапы в Иллинойсе, но импортирует батареи из Южной Кореи и Китая, которые будут облагаться пошлинами. Ожидается, что пошлины сократят предложение более дешевых автомобилей. По данным Cox Automotive, почти 80 процентов автомобилей стоимостью менее 30 тыс. долларов будут облагаться 25-процентными пошлинами, включая такие популярные автомобили, как Honda Civic, Toyota Corolla и Chevrolet Trax», — добавляет издание.
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