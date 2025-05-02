Из-за пошлин Трампа Aston Martin ограничивает импорт автомобилей в США — Finance.ua

Из-за пошлин Трампа Aston Martin ограничивает импорт автомобилей в США 02.05.2025, 01:23 — Технологии&Авто

Из-за пошлин Трампа Aston Martin ограничивает импорт автомобилей в США

Британский автопроизводитель Aston Martin Lagonda Global Holdings ограничивает поставки своих автомобилей класса люкс в США, чтобы смягчить удар от пошлин президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Вloomberg.

По словам генерального директора Адриана Холлмарка, компания использует имеющиеся запасы, хранящиеся у его американских дилеров. Автопроизводитель сообщил о падении выручки в первом квартале на 13% и убытке до вычета налогов в размере $107 млн. Акции Aston Martin упали на 1,3% на открытии лондонских торгов 30 апреля. В целом за этот год падение акций составило 35%.

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Aston Martin не производит автомобили в США. Компания уже заявила, что планирует поднять цены на некоторые модели, импортируемые в Соединенные Штаты.

За первые три месяца года в США было отправлено 319 автомобилей класса люкс, что на 5% больше, чем годом ранее.

По данным Aston Martin, ее прибыль сократилась примерно на 15 миллионов фунтов стерлингов ($20018250) после того, как она инвестировала в улучшение программного обеспечения своих автомобилей.

Aston Martin — не единственный британский автопроизводитель, снизивший поставки в ответ на пошлины Трампа. Производитель люксовых внедорожников Jaguar Land Rover приостановил экспорт в США в апреле.

Напомним, со 2 апреля начали действовать 25% пошлины на все автомобили, которые будут ввозиться в США. Администрация Дональда Трампа принимает агрессивные торговые меры, чтобы поддержать отечественных производителей.

Діло По материалам:

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