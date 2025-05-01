Прибыль Volkswagen в первом квартале обвалилась на 40% из-за роста расходов и пошлин Трампа — Finance.ua

Прибыль Volkswagen в первом квартале обвалилась на 40% из-за роста расходов и пошлин Трампа 01.05.2025, 00:34 — Фондовый рынок

Прибыль Volkswagen в первом квартале обвалилась на 40% из-за роста расходов и пошлин Трампа

Прибыли Volkswagen AG в первом квартале упали на 40% из-за роста производственных издержек, что сократило маржу, а также из-за неопределенности, вызванной пошлинами США, которые ухудшают перспективы немецкого автопроизводителя.

Об этом пишет Bloomberg.

Прибыль до налогообложения за три месяца до марта составила €3,1 млрд ($3,5 млрд) по сравнению с €5,1 млрд годом ранее. Операционная маржа группы снизилась до 3,7% с 6%.

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Volkswagen сталкивается со снижением доходности из-за роста затрат, избыточных мощностей на европейских заводах и более слабого спроса в Китае, ключевом рынке.

Кроме того, пошлины США на импорт автомобилей угрожают дальнейшим сокращением прибыли, а спрос на электромобили в Европе и США остается нестабильным.

Volkswagen оставил прогноз без изменений, но отметил, что рост продаж до 5% не учитывает влияние американских пошлин. Компания ожидает, что операционная рентабельность продаж будет на нижнем пределе целевого диапазона 5,5−6,5%.

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Porsche AG, люксовый бренд спортивных автомобилей Volkswagen, на этой неделе снизил прогноз прибыли из-за влияния тарифов президента Дональда Трампа и более слабых, чем ожидалось, продаж электромобилей.

В сентябре 2024 года доктор Арно Антлиц, главный финансовый и операционный директор Volkswagen Group, заявил, что компании осталось всего один-два года, чтобы радикально изменить ситуацию с основным брендом Volkswagen. Эти слова прозвучали после первых сообщений о возможном закрытии заводов в Германии.

Volkswagen во второй раз за менее чем три месяца снизил годовой прогноз. Автопроизводитель объявил, что операционная рентабельность в 2024 году составит 5,6% вместо ранее прогнозируемых 7%.

В конце октября Даниэла Кавалло, глава трудового совета и член Наблюдательного совета Volkswagen, сообщила, что концерн планирует закрыть три завода в Германии, где расположена его штаб-квартира, а также снизить зарплаты на 10% на других предприятиях в стране для сокращения расходов на 7%. Ожидаемые продажи сократятся с 9 млн до 8,1 млн автомобилей, а чистый денежный поток снизится на сумму до €2 млрд.

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