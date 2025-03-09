Volkswagen отзывает более 60 тысяч авто из-за проблемы с коробкой передач — Finance.ua

Volkswagen отзывает более 60 тысяч авто из-за проблемы с коробкой передач Сегодня 22:14 — Фондовый рынок

Volkswagen отзывает более 60 тысяч авто из-за проблемы с коробкой передач

Немецкая автомобильная компания Volkswagen отзывает 60 490 автомобилей в Соединенных Штатах Америки из-за неисправности.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что автомобили будут отзываться из-за неисправности отображения положения передачи.

Это может привести к самопроизвольному движению автомобиля, если не будет задействован ручной тормоз, сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США.

Какие автомобили отзовут

Отзыв касается отдельных моделей ID.4 (2021−2023), Audi Q4 e-Tron (2022−2023) и Q4 e-Tron Sportback (2022−2023), отметил автомобильный регулятор безопасности.

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