Volkswagen отзывает более 60 тысяч авто из-за проблемы с коробкой передач — Finance.ua

Volkswagen отзывает более 60 тысяч авто из-за проблемы с коробкой передач
Немецкая автомобильная компания Volkswagen отзывает 60 490 автомобилей в Соединенных Штатах Америки из-за неисправности.
Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что автомобили будут отзываться из-за неисправности отображения положения передачи.
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Это может привести к самопроизвольному движению автомобиля, если не будет задействован ручной тормоз, сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США.
Какие автомобили отзовут
Отзыв касается отдельных моделей ID.4 (2021−2023), Audi Q4 e-Tron (2022−2023) и Q4 e-Tron Sportback (2022−2023), отметил автомобильный регулятор безопасности.
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