ТОП-5 лучших моделей авто Volkswagen (фото) — Finance.ua

ТОП-5 лучших моделей авто Volkswagen (фото) Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

ТОП-5 лучших моделей авто Volkswagen (фото)

Название немецкого бренда Volkswagen не зря переводится как «народный автомобиль». За почти 90-летнюю историю его инженеры успели выпустить целую кучу моделей авто, признанных настоящими шедеврами.

Издание Autoexpress собрало те из них, которые можно считать лучшими разработками Volkswagen всех времен.

Они были прорывными для своего времени, пользовались сумасшедшим спросом и до сих пор производят на любителей и экспертов впечатление.

Golf GTI

Golf GTI MK1 1974 года не был первым горячим хэтчбеком, но он, безусловно, способствовал популярности этой разновидности авто.

Инженеры VW создали эту модель в свое свободное время. И когда концепт представили руководству, у него не нашлось аргументов против того, чтобы запустить его в производство.

Сегодня 108 л. с., которые выдает двигатель первой модели, кажутся скромными, но шасси GTI до сих пор производит впечатление.

Mk2 Golf GTI появился в 1984 году и продолжил успех VW. Он выглядел более солидно и ощущался соответственно. Был таким же приятным в управлении, а уже в 1986 году стал намного быстрее благодаря 137-сильному 16-клапанному двигателю.

Блеск GTI поблек с появлением версий Mk3 и Mk4, но снова набрал обороты с появлением в 2005 году модели Mk5 Golf GTI, которая уже стала современной классикой.

Beetle

Разработанный во время Второй мировой войны и возрожденный офицером британской армии майором Айвеном Херстом после войны «жук» стал любимцем молодежного контркультурного движения шестидесятых в Соединенных Штатах.

Модель производилась в течение 60 лет, и она однозначно вошла в историю.

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И хотя Beetle уже несколько устарел на момент прекращения производства в Германии в 1978 году (в Мексике оно длилось до 2003 года), выносливость «жука» была ключом к его привлекательности. А еще яркая внешность авто. Наверное, ни одна форма кузова не стала более узнаваемой, чем этот малыш.

XL1

XL1, наряду с Bugatti Veyron, называют наивысшим проявлением инженерной смелости Volkswagen эпохи Фердинанда Пиха. А также и высокомерия.

Афера бренда с показателями выхлопов, вошедшая в историю как дизельгейт, положила конец появлению чего-то похожего на XL1, выходящего за рамки форм ограниченного (и чрезвычайно дорогого) производства. Но красавчик 2011 года выпуска однозначно вошел в историю.

Вес модели составлял всего 795 кг, благодаря кузову из углеродного волокна и крошечным размерам. Миниатюрный 47-сильный двухцилиндровый дизельный двигатель и 27-сильный электродвигатель работали вместе для заявленной совокупной экономии в 0,75 литра топлива на 100 км пути. Что в значительной степени зависит от регулярной зарядки аккумулятора, конечно.

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Но на самом деле модель выделяется своим футуристическим дизайном. XL1 обладал инженерией суперкара, которая используется для экономии, а не для скорости.

Karmann Ghia

Volkswagen Karmann Ghia Type 14 — отличный пример креативного и даже художественного подхода к построению купе.

Просто возьмите самые обычные детали и оденьте их в хороший кузов. Производительность на самом деле не имеет значения — автомобиль просто должен выглядеть великолепно и заставлять людей чувствовать себя хорошо.

В случае Karmann Ghia механические детали были по сути такими же, как у Beetle и более семейного VW Type 3, тогда как над стилем работала мастерская Carrozzeria Ghia, и он был построен Karmann в Германии.

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34-сильный двигатель, доступный на момент запуска автомобиля в 1955 году, подтвердил приверженность стилю, а не скорости. Но покупатели, похоже, не возражали тогда, и владельцы винтажного авто, похоже, не возражают и сейчас.

Samba bus

Также известная как Transporter, Bus или Camper, Bulli, Samba, Microbus и Kombi, эта модель стала определяющей для Volkswagen.

Как и Beetle, оригинальный автобус с разделенным окном и его преемник с эркерным окном использовали оппозитные четырехцилиндровые двигатели с задним расположением. И хотя модель нельзя назвать скоростной, ее обожали автопутешественники.

Сегодня варианты с разделенным окном считаются ценной классикой и продаются с аукционов за шестизначные суммы. Яркие цвета, несравненный стиль и настоящее чувство комфорта — это трюк, который VW проделывал несколько раз с Transporter с тех пор.

Обозреватель По материалам:

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