Лучший женский автомобиль 2025 года: выбраны победители — Finance.ua

Лучший женский автомобиль 2025 года: выбраны победители Сегодня 18:10 — Технологии&Авто

Лучший женский автомобиль 2025 года: выбраны победители

Определен победитель ежегодного конкурса Women’s World Car Of The Year («Женский всемирный автомобиль года»). Им стал семейный кроссовер Hyundai Santa Fe.

Об этом сообщается на странице акции в Instagram.

Победителя выбрали из 81 моделей-претендентов. Награду традиционно вручат 8 марта — в Международный день борьбы за права женщин.

Новый Hyundai Santa Fe также признали лучшим большим кроссовером для женщин. Ранее уже объявили победителей в ряде номинаций премии:

лучшее городское авто — Mini Cooper;

лучшее большое авто — Audi A6 e-tron;

лучшее спортивное авто — Porsche Panamera;

лучший компактный кроссовер — Kia EV3;

лучший внедорожник/пикап — Toyota Land Cruiser Prado.

Конкурс Women’s World Car of The Year проходит с 2010 года. Лучшие женские авто года выбирает жюри из 82 автожурналисток, представляющих 55 стран мира. В прошлом году победителем стал электрокроссовер Kia EV9.

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Фокус По материалам:

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