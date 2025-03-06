Лучший женский автомобиль 2025 года: выбраны победители — Finance.ua

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Лучший женский автомобиль 2025 года: выбраны победители

Технологии&Авто
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Лучший женский автомобиль 2025 года: выбраны победители
Лучший женский автомобиль 2025 года: выбраны победители
Определен победитель ежегодного конкурса Women’s World Car Of The Year («Женский всемирный автомобиль года»). Им стал семейный кроссовер Hyundai Santa Fe.
Об этом сообщается на странице акции в Instagram.
Победителя выбрали из 81 моделей-претендентов. Награду традиционно вручат 8 марта — в Международный день борьбы за права женщин.
Новый Hyundai Santa Fe также признали лучшим большим кроссовером для женщин. Ранее уже объявили победителей в ряде номинаций премии:
  • лучшее городское авто — Mini Cooper;
  • лучшее большое авто — Audi A6 e-tron;
  • лучшее спортивное авто — Porsche Panamera;
  • лучший компактный кроссовер — Kia EV3;
  • лучший внедорожник/пикап — Toyota Land Cruiser Prado.
Лучший женский автомобиль 2025 года: выбраны победители
Конкурс Women’s World Car of The Year проходит с 2010 года. Лучшие женские авто года выбирает жюри из 82 автожурналисток, представляющих 55 стран мира. В прошлом году победителем стал электрокроссовер Kia EV9.
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По материалам:
Фокус
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