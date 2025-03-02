ТОП-5 новых и подержанных дизельных автомобилей — Finance.ua

ТОП-5 новых и подержанных дизельных автомобилей Сегодня 10:21 — Технологии&Авто

ТОП-5 новых и подержанных дизельных автомобилей, Фото: freepik

В январе автопарк Украины пополнили 4305 автомобилей с дизельными двигателями, что на 27% меньше, чем в 2024 году.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Из них: 903 ед. новых (-17%) и 3402 ед. б/у, ввезенных из-за границы (-29%).

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster — 144 ед.;

Toyota Land Cruiser Prado — 129 ед;

Toyota Hilux — 66 ед.;

Peugeot Landtrek — 62 ед.;

Skoda Kodiaq — 41 ед.

ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто:

Renault Megane — 272 ед.;

Skoda Octavia — 243 ед.;

Nissan Qashqai — 229 ед;

Volkswagen Passat — 204 ед.;

Volkswagen Golf — 115 ед.

Напомним, с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 7239 транспортных средств, которые приводятся в движение электрическим двигателем. Подавляющее большинство из них с пробегом и ввезенные из-за границы — 6024, и 1215 — новые, приобретенные в автосалонах.

Электромобили серого цвета в январе и феврале этого года пользовались наибольшей популярностью среди автовладельцев. В ТОП-3 также входят автомобили белого и черного цветов. В то же время меньше всего выбирали фиолетовые, желтые и коричневые электроавто.

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