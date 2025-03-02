ТОП-5 новых и подержанных дизельных автомобилей — Finance.ua

ТОП-5 новых и подержанных дизельных автомобилей
В январе автопарк Украины пополнили 4305 автомобилей с дизельными двигателями, что на 27% меньше, чем в 2024 году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Из них: 903 ед. новых (-17%) и 3402 ед. б/у, ввезенных из-за границы (-29%).
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- Renault Duster — 144 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 129 ед;
- Toyota Hilux — 66 ед.;
- Peugeot Landtrek — 62 ед.;
- Skoda Kodiaq — 41 ед.
ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто:
- Renault Megane — 272 ед.;
- Skoda Octavia — 243 ед.;
- Nissan Qashqai — 229 ед;
- Volkswagen Passat — 204 ед.;
- Volkswagen Golf — 115 ед.
Напомним, с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 7239 транспортных средств, которые приводятся в движение электрическим двигателем. Подавляющее большинство из них с пробегом и ввезенные из-за границы — 6024, и 1215 — новые, приобретенные в автосалонах.
Электромобили серого цвета в январе и феврале этого года пользовались наибольшей популярностью среди автовладельцев. В ТОП-3 также входят автомобили белого и черного цветов. В то же время меньше всего выбирали фиолетовые, желтые и коричневые электроавто.
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