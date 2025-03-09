Представлен самый дорогой эксклюзивный байк Harley-Davidson (фото, видео) — Finance.ua

Представлен самый дорогой эксклюзивный байк Harley-Davidson (фото, видео) Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

Представлен самый дорогой эксклюзивный байк Harley-Davidson (фото, видео)

Мотоцикл Harley-Davidson CVO Road Glide получил эксклюзивную версию Race Replica (RR). Всего изготовят 131 такой байк стоимостью 110 000 долларов, и это будет самый дорогой Harley-Davidson в современной линейке.

О новинке рассказали на сайте американского производителя мотоциклов.

Новый Harley-Davidson CVO Road Glide RR фактически является серийной версией гоночного мотоцикла, выступающего в американской серии King of Baggers.

Его 2,1-литровый двигатель V2 развивает 153 л. с. и 203 Н∙м и является самым мощным в истории бренда. Мотор дополнили спортивным выхлопом Akrapovic.

Мотоцикл Harley-Davidson Road Glide RR оснащен 6-ступенчатой ​​механической КПП, регулируемой подвеской от Öhlins и тормозами Brembo с четырехпоршневыми суппортами. Предусмотрены шесть разных режимов езды.

Кроме того, байк Harley-Davidson облегчился на 22,5 кг (до 382,5 кг) за счет использования алюминия и карбона. В частности, из углеволокна изготовили обтекатель, крылья, багажники и ряд деталей.

Новый Harley-Davidson Road Glide RR немного понизили и украсили особой графикой. Комплектация включает в себя навигацию, цифровой щиток приборов, ABS и мощную акустическую систему Rockford Fosgate.

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