Вместо сенсорного управления: Volkswagen возвращает физические кнопки в свои машины — Finance.ua

Вместо сенсорного управления: Volkswagen возвращает физические кнопки в свои машины Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

Вместо сенсорного управления: Volkswagen возвращает физические кнопки в свои машины

Немецкий автопроизводитель объявил о планах обновить дизайн своих машин, вернув физические кнопки вместо полностью сенсорного управления.

Такое решение продиктовано отзывами клиентов, столкнувшихся с неудобствами текущих систем.

Что следует знать

В новых моделях отображаются кнопки для быстрого доступа к основным функциям. Таким образом, Volkswagen уделит больше внимания удобству, возвращая привычное физическое управление. В будущем компания планирует добавить дополнительные кнопки для быстрого доступа к часто используемым функциям, что минимизирует зависимость от сенсорных экранов.

По словам руководителя отдела развития компания Кая Грюница, в будущих электрокарах ID.3 и ID.4 будет использован совершенно новый язык дизайна. Он утверждает, что этот шаг станет своего рода возвращением к истокам в части дизайна и к тому, чем всегда был известен Volkswagen. Вместе с переделанным экстерьером появится и обновленный интерьер с большим количеством физических кнопок.

Кай также отметил, что в новых моделях Volkswagen улучшит энергоэффективность, одновременно добиваясь снижения их себестоимости. Эти изменения, по словам представителя компании, станут важным шагом вперед для автоконцерна.

uamotors По материалам:

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