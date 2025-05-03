Регионы Украины, куда нужно ехать за подержанным авто (мнение экспертов) — Finance.ua
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Регионы Украины, куда нужно ехать за подержанным авто (мнение экспертов)

Технологии&Авто
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Регионы Украины, куда нужно ехать за подержанным авто (мнение экспертов)
Регионы Украины, куда нужно ехать за подержанным авто (мнение экспертов)
Рынок подержанных автомобилей в Украине остается активным, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
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По данным Института исследований авторынка, в первом квартале 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали около 213 тысяч сделок по купле-продаже подержанных легковушек.
Это на 17,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Регионы Украины, куда нужно ехать за подержанным авто (мнение экспертов)
Наибольшую активность продемонстрировали:
  1. Киев,
  2. Киевская область,
  3. Днепропетровская область.
Эти регионы традиционно удерживают первенство благодаря высокой концентрации населения, развитой инфраструктуре и большому количеству автосалонов и частных продавцов. Львовщина, ранее активно конкурировавшая за лидерство, на этот раз уступила Днепропетровщине.
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Низкие показатели фиксируют Донецкая и Херсонская области, что объясняется боевыми действиями и частичной оккупацией территорий.
Что касается импорта подержанных автомобилей из-за рубежа, то за первые три месяца 2025 года в Украине зарегистрировали 52,2 тысячи таких машин — на 11,6% меньше, чем в прошлом году.
Регионы Украины, куда нужно ехать за подержанным авто (мнение экспертов)
Региональные лидеры по количеству ввозимых авто:
  • Львовская область — благодаря близости к границе и активному авторынку.
  • Киев и Киевская область — второе и третье места соответственно.
Аутсайдерами снова стали Донецкая и Херсонская области по очевидным причинам безопасности и логистики.
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Новые автомобили: тенденции

Рынок новых автомобилей также потерпел спад: в первом квартале 2025 года в Украине продали 14,3 тысячи новых легковушек, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Наибольший объем продаж зафиксирован:
  1. в Киеве,
  2. в Киевской области,
  3. в Днепропетровской области.
Значительно более низкие показатели — в Херсонской и Донецкой областях.

Справка Finance.ua:

  • среди мировых автопроизводителей чаще всего в странах Евросоюза регистрировались автомобили Volkswagen Group — 724045 ед. (+4,8%). На втором месте оказались автомобили брендов концерна Stellantis с результатом в 450 814 автомобилей (-14%).
  • Третий результат у Renault Group — 312 983 проданных машин (+9,5%). Также в пятерку лидеров попали ToyotaGroup (242 166 ед.) и Hyundai Group (200 909 ед.).
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По материалам:
Finance.ua
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