Регионы Украины, куда нужно ехать за подержанным авто (мнение экспертов) — Finance.ua

Регионы Украины, куда нужно ехать за подержанным авто (мнение экспертов)
Рынок подержанных автомобилей в Украине остается активным, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
По данным Института исследований авторынка, в первом квартале 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали около 213 тысяч сделок по купле-продаже подержанных легковушек.
Это на 17,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Наибольшую активность продемонстрировали:
- Киев,
- Киевская область,
- Днепропетровская область.
Эти регионы традиционно удерживают первенство благодаря высокой концентрации населения, развитой инфраструктуре и большому количеству автосалонов и частных продавцов. Львовщина, ранее активно конкурировавшая за лидерство, на этот раз уступила Днепропетровщине.
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Низкие показатели фиксируют Донецкая и Херсонская области, что объясняется боевыми действиями и частичной оккупацией территорий.
Что касается импорта подержанных автомобилей из-за рубежа, то за первые три месяца 2025 года в Украине зарегистрировали 52,2 тысячи таких машин — на 11,6% меньше, чем в прошлом году.
Региональные лидеры по количеству ввозимых авто:
- Львовская область — благодаря близости к границе и активному авторынку.
- Киев и Киевская область — второе и третье места соответственно.
Аутсайдерами снова стали Донецкая и Херсонская области по очевидным причинам безопасности и логистики.
Новые автомобили: тенденции
Рынок новых автомобилей также потерпел спад: в первом квартале 2025 года в Украине продали 14,3 тысячи новых легковушек, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Наибольший объем продаж зафиксирован:
- в Киеве,
- в Киевской области,
- в Днепропетровской области.
Значительно более низкие показатели — в Херсонской и Донецкой областях.
Справка Finance.ua:
- среди мировых автопроизводителей чаще всего в странах Евросоюза регистрировались автомобили Volkswagen Group — 724045 ед. (+4,8%). На втором месте оказались автомобили брендов концерна Stellantis с результатом в 450 814 автомобилей (-14%).
- Третий результат у Renault Group — 312 983 проданных машин (+9,5%). Также в пятерку лидеров попали ToyotaGroup (242 166 ед.) и Hyundai Group (200 909 ед.).
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