Регионы Украины, куда нужно ехать за подержанным авто (мнение экспертов) — Finance.ua

Регионы Украины, куда нужно ехать за подержанным авто (мнение экспертов) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Регионы Украины, куда нужно ехать за подержанным авто (мнение экспертов)

Рынок подержанных автомобилей в Украине остается активным, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

По данным Института исследований авторынка, в первом квартале 2025 года сервисные центры МВД зарегистрировали около 213 тысяч сделок по купле-продаже подержанных легковушек.

Это на 17,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Наибольшую активность продемонстрировали:

Киев, Киевская область, Днепропетровская область.

Эти регионы традиционно удерживают первенство благодаря высокой концентрации населения, развитой инфраструктуре и большому количеству автосалонов и частных продавцов. Львовщина, ранее активно конкурировавшая за лидерство, на этот раз уступила Днепропетровщине.

Низкие показатели фиксируют Донецкая и Херсонская области, что объясняется боевыми действиями и частичной оккупацией территорий.

Что касается импорта подержанных автомобилей из-за рубежа, то за первые три месяца 2025 года в Украине зарегистрировали 52,2 тысячи таких машин — на 11,6% меньше, чем в прошлом году.

Региональные лидеры по количеству ввозимых авто:

Львовская область — благодаря близости к границе и активному авторынку.

Киев и Киевская область — второе и третье места соответственно.

Аутсайдерами снова стали Донецкая и Херсонская области по очевидным причинам безопасности и логистики.

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Новые автомобили: тенденции

Рынок новых автомобилей также потерпел спад: в первом квартале 2025 года в Украине продали 14,3 тысячи новых легковушек, что на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Наибольший объем продаж зафиксирован:

в Киеве, в Киевской области, в Днепропетровской области.

Значительно более низкие показатели — в Херсонской и Донецкой областях.

Справка Finance.ua:

среди мировых автопроизводителей чаще всего в странах Евросоюза регистрировались автомобили Volkswagen Group — 724045 ед. (+4,8%). На втором месте оказались автомобили брендов концерна Stellantis с результатом в 450 814 автомобилей (-14%).

Третий результат у Renault Group — 312 983 проданных машин (+9,5%). Также в пятерку лидеров попали ToyotaGroup (242 166 ед.) и Hyundai Group (200 909 ед.).

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