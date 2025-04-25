Рынок легковых автомобилей в Европе существенно упал: какие бренды выбирают — Finance.ua

Рынок легковых автомобилей в Европе существенно упал: какие бренды выбирают
В первом квартале 2025 года рынок новых легковых автомобилей в странах ЕС упал почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Согласно обнародованной статистике, с января по март на рынках Евросоюза было реализовано 2 715 009 новых авто.
Количество регистраций новых автомобилей в ЕС по источнику питания:
- Гибриды (HEV и PHEV) — 1,171 млн ед. (+17%);
- Бензиновые авто -779 817 ед. (-21%);
- Электромобили (BEV) — 412 997 ед.
- Дизельные — 258 728 ед. (-27%);
- Остальные — 92 311 ед. (-3%).
Какие бренды выбирают европейцы
Интересно, что среди мировых автопроизводителей чаще всего в странах Евросоюза регистрировались автомобили Volkswagen Group — 724 045 ед. (+4,8%). На втором месте оказались автомобили брендов концерна Stellantis с результатом в 450 814 автомобилей (-14%).
Третий результат у Renault Group — 312 983 проданных машин (+9,5%). Также в пятерку лидеров попали Toyota Group (242 166 ед.) и Hyundai Group (200 909 ед.).
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