Рынок легковых автомобилей в Европе существенно упал: какие бренды выбирают — Finance.ua

Рынок легковых автомобилей в Европе существенно упал: какие бренды выбирают 25.04.2025, 02:23 — Технологии&Авто

Рынок легковых автомобилей в Европе существенно упал: какие бренды выбирают

В первом квартале 2025 года рынок новых легковых автомобилей в странах ЕС упал почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Согласно обнародованной статистике, с января по март на рынках Евросоюза было реализовано 2 715 009 новых авто.

Количество регистраций новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

Гибриды (HEV и PHEV) — 1,171 млн ед. (+17%);

Бензиновые авто -779 817 ед. (-21%);

Электромобили (BEV) — 412 997 ед.

Дизельные — 258 728 ед. (-27%);

Остальные — 92 311 ед. (-3%).

Какие бренды выбирают европейцы

Интересно, что среди мировых автопроизводителей чаще всего в странах Евросоюза регистрировались автомобили Volkswagen Group — 724 045 ед. (+4,8%). На втором месте оказались автомобили брендов концерна Stellantis с результатом в 450 814 автомобилей (-14%).

Третий результат у Renault Group — 312 983 проданных машин (+9,5%). Также в пятерку лидеров попали Toyota Group (242 166 ед.) и Hyundai Group (200 909 ед.).

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