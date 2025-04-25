Рынок легковых автомобилей в Европе существенно упал: какие бренды выбирают — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок легковых автомобилей в Европе существенно упал: какие бренды выбирают

Технологии&Авто
14
Рынок легковых автомобилей в Европе существенно упал: какие бренды выбирают
Рынок легковых автомобилей в Европе существенно упал: какие бренды выбирают
В первом квартале 2025 года рынок новых легковых автомобилей в странах ЕС упал почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Согласно обнародованной статистике, с января по март на рынках Евросоюза было реализовано 2 715 009 новых авто.
Количество регистраций новых автомобилей в ЕС по источнику питания:
  • Гибриды (HEV и PHEV) — 1,171 млн ед. (+17%);
  • Бензиновые авто -779 817 ед. (-21%);
  • Электромобили (BEV) — 412 997 ед.
  • Дизельные — 258 728 ед. (-27%);
  • Остальные — 92 311 ед. (-3%).

Какие бренды выбирают европейцы

Интересно, что среди мировых автопроизводителей чаще всего в странах Евросоюза регистрировались автомобили Volkswagen Group — 724 045 ед. (+4,8%). На втором месте оказались автомобили брендов концерна Stellantis с результатом в 450 814 автомобилей (-14%).
Третий результат у Renault Group — 312 983 проданных машин (+9,5%). Также в пятерку лидеров попали Toyota Group (242 166 ед.) и Hyundai Group (200 909 ед.).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems