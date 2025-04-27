ТОП-3 самых дорогих авто в мире (фото) — Finance.ua
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ТОП-3 самых дорогих авто в мире (фото)

Технологии&Авто
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ТОП-3 самых дорогих авто в мире (фото)
ТОП-3 самых дорогих авто в мире (фото)
В 2025 году стоимость автомобилей в рейтинге самых дорогих автомобилей в мире начинается с почти 6 миллионов долларов. В то время как цены автомобилей на первых трех местах колеблются от 18 миллионов до более 30 миллионов долларов.
Об этом сообщает Sotheby’s International Realty.

Рейтинг самых дорогих машин в мире

Тройку лидеров замыкает Pagani Zonda HP Barchetta. Автомобиль изготовили по заказу основателя компании Горацио Пагани. На сегодняшний день автомобиль оценивают в 18,5 миллиона долларов.
ТОП-3 самых дорогих авто в мире (фото)
Вторую строчку в рейтинге занимает автомобиль от компании Rolls Royce. Речь идет об автомобиле Rolls Royce Boatail, собранном вручную компанией. Стоимость автомобиля составляет 28 миллионов долларов.
ТОП-3 самых дорогих авто в мире (фото)
Первое место в рейтинге также занимает автомобиль от Rolls Royce. Это автомобиль La Rose Noire Droptail, который компания изготовила на заказ.
Перевод названия автомобиля с французского означает «черная роза». В мире есть только 4 таких автомобиля. Каждый из них носит уникальное название и спецификацию. Автомобиль La Rose Noire Droptail стоит 32 миллиона долларов.
ТОП-3 самых дорогих авто в мире (фото)
По материалам:
Телеканал 24
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