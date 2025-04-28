ТОП-10: рынок мотоциклов в Украине растет (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10: рынок мотоциклов в Украине растет (инфографика)

Технологии&Авто
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ТОП-10: рынок мотоциклов в Украине растет (инфографика)
ТОП-10: рынок мотоциклов в Украине растет (инфографика)
В первом квартале 2025 года украинцы купили 13,3 тысяч мотоциклов. При этом заметно, как ежемесячно росли объемы торгов в сравнении год к году: в I квартале текущего года куплено на 17% больше мотоциклов, чем за то же время в 2024 году.
Среди общего количества 45,6% мотоциклов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 6054 шт.
На внутреннем рынке было заключено 6184 сделки купли-продажи мототехники, что составило 46,6% от общего количества.
7,9% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (1046 шт.).
ТОП-10: рынок мотоциклов в Украине растет (инфографика)
По отдельным подсегментам динамика торгов мотоциклами, где очень четко выражена сезонность, и первостепенное значение имеет сравнение именно год к году, выглядит следующим образом (1 квартал 2025 года до 1 квартала 2024 года):
  • Внутренние перепродажи: +15,9%
  • Импорт б/у: +48,2%
  • Импорт новых: +14,1%
Три положительных значения динамики по подсегментам, среди которых заметно увеличение торгов «свежепригнанными» мотоциклами.

Самые популярные мотоциклы на внутреннем рынке

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (790 договоров купли-продажи) и Yamaha (625 ГКП), а также Geon (445 ГКП).
ТОП-10: рынок мотоциклов в Украине растет (инфографика)
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Кредиты в Украине

По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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