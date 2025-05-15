Чем грозят торговые разборки США, ЕС и Китая курсу доллара и евро в Украине — Finance.ua

Чем грозят торговые разборки США, ЕС и Китая курсу доллара и евро в Украине Сегодня 13:00 — Валюта

Чем грозят торговые разборки США, ЕС и Китая курсу доллара и евро в Украине

В условиях жестких валютных ограничений НБУ имеет все механизмы и рычаги удержания курса гривны, по моим расчетам, по меньшей мере, до конца 2025 года.

Об этом пишет финансовый эксперт Алексей Козырев в статье на Минфине.

Одна из главных экономических проблем, которые сейчас способны «взорвать» курс, — это финансирование дефицита бюджета. Сейчас она решается за счет международных поступлений: плановой финансовой помощи ЕС, тесной работы с МВФ, средств европейских партнеров по программам финансирования нашей оборонки, а также доходов от «замороженных» российских активов.

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При наличии на 1 мая ЗВР в размере $46,7 млрд (перекрывает более 5 месяцев критического импорта), ежедневного объема клиентского межбанковского рынка в $130−280 млн и относительно «спокойного» наличного рынка Нацбанк может без особого напряжения поддерживать курсовый коридор по доллару, который его устраивает на нашем рынке через проведенные им долларовые и нтервенции на межбанке.

Главным «нарушителем спокойствия» и спекулятивным инструментом в этой ситуации остается евро, курс которого у нас сейчас зависит от двух составляющих — поведения пары евро/доллар на внешних площадках и курса доллара по отношению к гривне на внутреннем рынке. Кроме того, учитывая, что Евросоюз стал практически главным торговым партнером Украины, доля евро растет и в нашем товарообороте.

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А это, со своей стороны, при значительных скачках курса евро в мире, и, как следствие, в Украине, провоцирует инфляцию из-за подорожания всех импортных товаров, привязанных к курсу евро.

Нацбанк, отвечающий в Украине за ценовую стабильность, уже не может игнорировать этот факт, даже при официальной привязке гривны к доллару США.

Недавние относительно быстрые скачки курса евро с 44 гривен почти до 48 гривен, а затем проседание в последние дни до 46 гривен вредят ценовой стабильности в стране. Поскольку импортеры вынуждены закладывать в свои цены все курсовые риски и расходы по евровалюте.

Поэтому Нацбанку придется реагировать на новые курсовые вызовы, спровоцированные торговыми войнами Трампа. И не зря чиновники НБУ уже заговорили о рассмотрении вопроса о привязке гривны не к доллару, а к евро.

Это не значит, что такая привязка произойдет в ближайшее время, но в течение 1−2 лет это вполне вероятный сценарий.

Пока что Нацбанк, по возможности, будет сглаживать на нашем межбанке не только колебания доллара, но и скачки евро по отношению к гривне, иногда «подыгрывая» снижению котировок доллара на торгах в моменты сильного укрепления евро по отношению к доллару на внешнем рынке. И наоборот, в моменты сильного проседания на мировых рынках евровалюты регулятор будет играть на повышение курса доллара по отношению к гривне, чтобы обеспечить более плавное поведение курса евро по отношению к гривне из-за перерасчетов пар евро/доллар и доллар/гривна.

Курс

Соответственно, учитывая корреляцию котировок межбанка и наличного рынка — уровни коридора покупок и продаж в 40,60 — 42,15 гривен по доллару и 45,20 — 47,20 гривен по евро с небольшими ситуативными отклонениями за пределами этих коридоров — это наиболее вероятный сценарий поведения наличного курса на период до середины лета этого года.

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