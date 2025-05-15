Чем грозят торговые разборки США, ЕС и Китая курсу доллара и евро в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чем грозят торговые разборки США, ЕС и Китая курсу доллара и евро в Украине

Валюта
31
Чем грозят торговые разборки США, ЕС и Китая курсу доллара и евро в Украине
Чем грозят торговые разборки США, ЕС и Китая курсу доллара и евро в Украине
В условиях жестких валютных ограничений НБУ имеет все механизмы и рычаги удержания курса гривны, по моим расчетам, по меньшей мере, до конца 2025 года.
Об этом пишет финансовый эксперт Алексей Козырев в статье на Минфине.
Одна из главных экономических проблем, которые сейчас способны «взорвать» курс, — это финансирование дефицита бюджета. Сейчас она решается за счет международных поступлений: плановой финансовой помощи ЕС, тесной работы с МВФ, средств европейских партнеров по программам финансирования нашей оборонки, а также доходов от «замороженных» российских активов.
Читайте также
При наличии на 1 мая ЗВР в размере $46,7 млрд (перекрывает более 5 месяцев критического импорта), ежедневного объема клиентского межбанковского рынка в $130−280 млн и относительно «спокойного» наличного рынка Нацбанк может без особого напряжения поддерживать курсовый коридор по доллару, который его устраивает на нашем рынке через проведенные им долларовые и нтервенции на межбанке.
Чем грозят торговые разборки США, ЕС и Китая курсу доллара и евро в Украине
Главным «нарушителем спокойствия» и спекулятивным инструментом в этой ситуации остается евро, курс которого у нас сейчас зависит от двух составляющих — поведения пары евро/доллар на внешних площадках и курса доллара по отношению к гривне на внутреннем рынке. Кроме того, учитывая, что Евросоюз стал практически главным торговым партнером Украины, доля евро растет и в нашем товарообороте.
Читайте также
А это, со своей стороны, при значительных скачках курса евро в мире, и, как следствие, в Украине, провоцирует инфляцию из-за подорожания всех импортных товаров, привязанных к курсу евро.
Чем грозят торговые разборки США, ЕС и Китая курсу доллара и евро в Украине
Чем грозят торговые разборки США, ЕС и Китая курсу доллара и евро в Украине
Нацбанк, отвечающий в Украине за ценовую стабильность, уже не может игнорировать этот факт, даже при официальной привязке гривны к доллару США.
Недавние относительно быстрые скачки курса евро с 44 гривен почти до 48 гривен, а затем проседание в последние дни до 46 гривен вредят ценовой стабильности в стране. Поскольку импортеры вынуждены закладывать в свои цены все курсовые риски и расходы по евровалюте.
Поэтому Нацбанку придется реагировать на новые курсовые вызовы, спровоцированные торговыми войнами Трампа. И не зря чиновники НБУ уже заговорили о рассмотрении вопроса о привязке гривны не к доллару, а к евро.
Читайте также
Это не значит, что такая привязка произойдет в ближайшее время, но в течение 1−2 лет это вполне вероятный сценарий.
Пока что Нацбанк, по возможности, будет сглаживать на нашем межбанке не только колебания доллара, но и скачки евро по отношению к гривне, иногда «подыгрывая» снижению котировок доллара на торгах в моменты сильного укрепления евро по отношению к доллару на внешнем рынке. И наоборот, в моменты сильного проседания на мировых рынках евровалюты регулятор будет играть на повышение курса доллара по отношению к гривне, чтобы обеспечить более плавное поведение курса евро по отношению к гривне из-за перерасчетов пар евро/доллар и доллар/гривна.

Курс

Соответственно, учитывая корреляцию котировок межбанка и наличного рынка — уровни коридора покупок и продаж в 40,60 — 42,15 гривен по доллару и 45,20 — 47,20 гривен по евро с небольшими ситуативными отклонениями за пределами этих коридоров — это наиболее вероятный сценарий поведения наличного курса на период до середины лета этого года.
Кстати, получить больше с депозита можно, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems