Как изменилась ситуация на валютном рынке: НБУ ослабил распродажу долларов — Finance.ua

Как изменилась ситуация на валютном рынке: НБУ ослабил распродажу долларов Сегодня 13:00 — Валюта

Как изменилась ситуация на валютном рынке: НБУ ослабил распродажу долларов

Национальный банк Украины несколько замедлил продажу валюты на межбанковском рынке. На прошлой неделе (5−9 мая) на рынок было продано на 16% меньше валюты, чем неделю назад.

Согласно данным Нацбанка , на прошлой неделе на поддержку курса гривны регулятор потратил $624 млн валюты в эквиваленте (на прошлой неделе этот показатель составил $742 млн). В то же время было закуплено лишь $0,80 млн, однако это все равно больше, чем за неделю до этого, когда НБУ вообще не покупал валюту.

За это время курс доллара несколько снизился — с 41,7 грн/$ до 41,51 грн/$. В то же время в четверг (8.05) американская валюта торговалась даже еще дешевле — 41,43 грн/$.

Национальный банк декларирует целью валютных интервенций влияние на курс национальной валюты относительно иностранных валют и на общий спрос и предложение денег в Украине, а также нивелирование обменных дисбалансов. Это также отвечает целям Национального банка, приоритетными среди которых является достижение и поддержание ценовой стабильности и избежание проявлений дисфункции рынка.

Также в НБУ отмечают, что валютные интервенции не направлены на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса, а влияют на скорость его изменения. Таким образом они позволяют НБУ сгладить эффекты от реализации валютной политики. Интервенции могут осуществляться несколькими путями:

валютный аукцион;

интервенция по единому курсу;

интервенция по лучшему курсу;

адресная интервенция

В отчете Нацбанка говорится, что с начала года финрегулятор осуществляет только адресные интервенции. В общей сложности за это время регулятор продал на рынке более $12 млрд валюты в эквиваленте, а покупка валюты составила $35 млн. При этом курс доллара в паре с гривной за это время упал почти на 50 копеек — с 42 грн до 41,51 грн.

Справка Finance.ua:

Украина начинает рассматривать отход от доллара США и более тесную привязку своей валюты к евро на фоне раскола мировой торговли и растущих связей с Европой. Об этом заявил глава Центрального банка Андрей Пышный в комментарии для Reuters.

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Обозреватель По материалам:

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