Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по двум кластерам — Finance.ua

Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по двум кластерам Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по двум кластерам

Кабинет министров Украины утвердил очередные переговорные позиции Украины по вступлению в Европейский Союз по двум кластерам.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 30 мая.

«Недавно правительство одобрило переговорную позицию Украины относительно первого кластера «Основы процесса вступления в ЕС». Документ уже передали Европейской комиссии. Сегодня рассматриваем и утверждаем переговорные позиции по второму кластеру «Внутренний рынок» и шестому «Внешние отношения», — заявил Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что второй кластер охватывает ключевые направления функционирования Единого рынка ЕС — от свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала до правил конкуренции и защиты прав потребителей, что важно для украинского бизнеса и граждан.

Шестой кластер определяет роль Украины в общей внешней политике, безопасности и обороне Евросоюза, включающий, в частности, вклад нашего государства в стабильность Европы и защиту континента от российской угрозы.

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Шмыгаль подчеркнул, что указанные официальные документы с украинскими предложениями определяют приоритеты и обязательства на пути к членству в ЕС. Он также сообщил, что Еврокомиссия уже в июне планирует открыть переговоры по первому кластеру.

«Мы рекордно быстро прошли дистанцию ​​от подачи заявки на членство в Евросоюзе до старта предвступительных переговоров. Амбициозная цель на 2025 год — открыть на параллельной основе все шесть переговорных кластеров с ЕС», — подчеркнул Шмыгаль.

theБабель По материалам:

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