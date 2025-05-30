Правительство одобрило еще два инвестиционных договора для рекреационных проектов на €140 миллионов — Finance.ua

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Правительство одобрило еще два инвестиционных договора для рекреационных проектов на €140 миллионов

Казна и Политика
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Правительство одобрило еще два инвестиционных договора для рекреационных проектов на €140 миллионов
Правительство одобрило еще два инвестиционных договора для рекреационных проектов на €140 миллионов
Кабинет министров одобрил заключение двух специальных инвестиционных договоров с компаниями «Славски» и «Рожанка Парк» для реализации рекреационных проектов на общую сумму 140 млн евро.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Отмечается, что компании будут реализовывать рекреационные проекты в сотрудничестве со Славским поселковым советом с суммарным объемом инвестиций в 140 млн евро. Поступления от реализации этих проектов в бюджеты всех уровней в течение 2025−2039 годов ожидается на уровне 7,3 млрд грн.
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Программа поддержки проектов со значительными инвестициями предусматривает существенные льготы для инвесторов: освобождение от налога на прибыль до 5 лет, освобождение от ввозной пошлины и НДС на новое оборудование, компенсацию затрат на инженерную инфраструктуру и преимущественное право пользования земельным участком.
Основными требованиями для участия в программе являются более 12 млн евро инвестиций и создание не менее 10 рабочих мест. Программа включает отрасли от перерабатывающей промышленности и транспорта до образования, медицины и туризма с продолжительностью реализации до 5 лет.
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«Привлечение стратегических инвесторов — один из ключевых приоритетов экономического восстановления. Несмотря на войну, мы не стоим на месте — Украина формирует современные, прозрачные и выгодные условия для инвесторов. В настоящее время уже заключено четыре специальных инвестиционных договора, каждый из которых предусматривает более 100 новых рабочих мест, а общая сумма инвестиций по всем четырем проектам составляет 240 млн евро. Ожидаем в ближайшее время, что количество поданных заявок увеличится», — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратов.
По материалам:
Укрінформ
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