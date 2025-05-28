Инвестиции в зарубежные активы: на что следует сделать ставку и где проходят «красные линии» — объясняет эксперт Сегодня 10:45 — Личные финансы

Инвестиции в зарубежные активы: на что следует сделать ставку и где проходят «красные линии» — объясняет эксперт

Инвестировать с холодной головой нужно всегда, но как выбрать для себя лучший вариант? Действительно ли для этого нужно все анализировать и иметь в целом фундаментальные знания?

На эти вопросы в ходе Invest Talk Summit нашел ответы основатель First Kyiv Investment Club — Иван Компан.

Эксперт подчеркнул, что каждый инвестор, прежде всего, должен ответить себе на главный вопрос: «С каким уровнем риска вы готовы зарабатывать?». Если ваша цель — быстрое обогащение через высокий риск, то фундаментальные знания, по словам Компана, не являются критически необходимыми. Однако, если вы склонны все анализировать, есть риск, что так и не решитесь ни на один практический шаг. Поэтому, по словам эксперта, важно принять сам факт, что иногда придется рисковать.

Другая ситуация — когда речь идет о сохранении капитала. Здесь рисковать без ограничений нельзя, ведь везение не бывает постоянным. В этом случае уже необходимы фундаментальные знания и системный подход к анализу.

«Если вы планируете инвестировать в долгосрочной перспективе, в целях устойчивого роста капитала, нужна система и знания. Анализ позволяет оценить компанию, предсказать ее будущее и убедиться, что ваши действия верны. Справедливая стоимость компании — это результат такого анализа. Успешный инвестор — это тот, кто верит в себя и владеет знаниями», — отметил Компан.

Несмотря на это, большинство людей, по его словам, зарабатывают на инвестициях, не понимая, как работает рынок. Они покупают активы только потому, что так сказали другие. И именно это, по мнению эксперта, является одной из самых грубых ошибок.

«Выбирать компанию только потому, что все считают ее „будущим“ — сомнительная идея. Не стоит также полагаться на компании, которые только обещают, но ничего не реализуют», — добавил он.

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Впрочем, для начинающих, которые только выходят на международный инвестиционный рынок, мнение других может оказаться полезным.

«Слушайте тех, кого считаете умными и профессиональными, чье мнение уважаете. Это не значит, что нужно безоговорочно копировать их действия, но важно, чтобы в вашем опыте успешных решений было больше, чем ошибок», — пояснил инвестор.

Когда следует начинать инвестировать?

По мнению Компана, инвестировать стоит уже сейчас, мы ведь никогда не знаем, на какой именно фазе рынка находимся. Однако важно не вкладывать сразу все денежные средства.

Эксперт советует ориентироваться на крупные компании, которые легко поддаются анализу и соответствуют вашей инвестиционной философии.

«Эта философия проста: купить хорошую компанию по разумной цене. Если ваши инвестиции соответствуют вашим критериям, просто держите их в портфеле», — подчеркнул он.

О «красных линиях» при инвестировании

Компан предостерегает от чрезмерного оптимизма, особенно в моменты, когда рынок перегрет: «Когда все выглядит слишком дорогим — меня это настораживает. В такие периоды лучше выждать. Все зависит от вашей цели», — заметил эксперт.

В заключение Иван Компан подчеркнул: все инвестиционные решения должны быть вашими собственными, даже если они сформированы под влиянием мнений других. Только тогда вы можете осознанно нести ответственность за свои действия и учиться на опыте.

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