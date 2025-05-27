Эксперт посоветовал, на чем сейчас стоит делать акцент инвесторам — Finance.ua

Эксперт посоветовал, на чем сейчас стоит делать акцент инвесторам Сегодня 13:40 — Личные финансы

Эксперт посоветовал, на чем сейчас стоит делать акцент инвесторам

Как действовать в период волатильности на фондовом рынке и какие есть для этого инструменты и возможности?

Именно об этом в ходе ежегодного Invest Talk Summit рассказал лектор на курсе «Опционы для портфельного инвестора» в Биржевом университете, который уже 11 лет в банковском и инвестиционном бизнесе — Богдан Сидоренко.

Первое, на что обратил внимание в своей речи эксперт, это то, что одной из основных составляющих в инвестициях является хранение собственных активов.

«Если что-то пойдет не так, то что вы будете делать? Вы будете закрывать убытки. В инвестициях главное — управление рисками. Если вы умеете управлять рисками, то у вас будет все хорошо. Если вы потеряли капитал — вы упустили возможность. А если вы защитили свой капитал, вы открываете новые окна для своих возможностей. Самое главное на фондовом рынке — не только зарабатывать, самое важное — сберегать, ведь всегда что-то может произойти», — подчеркнул Сидоренко.

Впрочем, как отметил инвестор, каждый раз, когда вы что-то защищаете, вы теряете доходность. Здесь все зависит от объема. Но если уменьшили свои риски, то можете конвертировать их в другие позиции, которые состоятся в будущем. Именно поэтому это позволяет вам планировать сделки на 2−3 года.

«Если вы зашли по полной, то и риски будут по полной. Защитная стратегия дает вам возможность не терять средства. Многие проблемы создаются, когда человек делает интенсивные движения, но каждый инвестор в начале будет их делать. Если риски закладываете с самого начала в свою стратегию, то сможете управлять своими реальными инвестициями», — сказал эксперт.

Поэтому, по мнению Сидоренко, очень важно проводить курсы по управлению активами. Это единственный путь, чтобы рынок развивался. Если вы правильно управляете своими активами, можете иметь альтернативные пути.

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Отдельно Сидоренко обратил внимание на возможности, которые дают опционы и деривативы.

«Что касается опционов, то они дают возможность: фиксировать риски, прибыль на падение и рост волатильности, заработок на спекуляциях, усиление позиций и заработок диапазона. Если принимать во внимание деривативы, то это: немного спекуляция, немного хеджирование и, как следствие, вы имеете фиксированный риск на реальный портфель. Кроме того, вы можете работать над усилением позиций. Это те преимущества, которые дают деривативы», — отметил специалист.

На что стоит сделать ставку на рынке? Сидоренко рекомендует обратить внимание на короткие облигации и золото. Важный момент еще заключается в том, что он не советует тем, кто находится менее семи лет в сфере инвестирования заниматься «шортом» (инвестиционная позиция, где инвестор продает актив, которым на момент продажи не владеет, в ожидании, что его цена снизится. Это значит, что инвестор зарабатывает на падении цены, а не на ее росте, как в случае лонг-позиции — Ред.), а лучше сделать ставку на лонг. Хотя эксперт отметил интересную тенденцию, что в Украине люди сначала заходят именно в «шорт».

Напоследок инвестор посоветовал тем, кто только начинает делать первые шаги в инвестировании, понимать и говорить самому себе, что вы можете сделать, а что нет. Чтобы в дальнейшем не потерять деньги.

«Навыки нужно формировать до того, как придет день „Икс“. Хеджировать — надо учиться. И надо учиться до того, как все произойдет. Прибыль начинается с головы, а не с кошелька», — подытожил Сидоренко.

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