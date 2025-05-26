Каким будет курс доллара в конце года: прогноз ICU — Finance.ua

Каким будет курс доллара в конце года: прогноз ICU Сегодня 19:00 — Валюта

Каким будет курс доллара в конце года: прогноз ICU

Из-за введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин, мировая экономика столкнулась с высокой неопределенностью. Так, индекс неопределенности США сейчас выше, чем во времена глобального финансового кризиса. При таких тарифах, введенных Трампом и его командой, мировая экономика как минимум затормозит свой рост в этом году.

2025 заявил руководитель департамента корпоративного анализа ICU — Александр Мартыненко. Об этом во время ежегодного Invest Talk Summit заявил руководитель департамента корпоративного анализа ICU —

По его словам, неопределенность — это плохо, потому что инвесторы не спешат инвестировать, а общество не спешит потреблять. Поэтому рынки на это реагируют очень плохо. Как следствие, значительные изменения происходят в настроениях инвесторов во всем мире, ведь имеем сильный удар по репутации американских финансовых и рыночных активов.

Отдельно аналитик рассказал и о позициях доллара, учитывая современную ситуацию.

«Теряет свои позиции доллар и американские активы, позиции которых еще в начале года были достаточно крепкими. Впрочем, еще рано говорить о потере лидерства доллара как главной рыночной валюты, однако опасный процесс для него запустился и последствия могут быть не очень хорошими», — подчеркнул Мартыненко.

Также он остановился на информации о ценах на энергоносители и драгоценные металлы. Эксперт прокомментировал, каким образом это касается Украины.

«В среднем цены на нефть марки Brent могут на год снижаться до 17% - 66 долл./баррель. Для Украины снижение цен на энергоносители — хорошо, потому что мы импортируем и зависимы от импорта природного газа. Впрочем, мы экспортируем значительные объемы металлов и железной руды, стоимость на которые также падает. Единственный металл, который сейчас выигрывает от неопределенности — золото. Оно в прошлом году существенно выросло, а по прогнозам аналитиков, существенно вырастет еще и в этом году», — сказал специалист.

Впрочем, не металлы и железная руда — главная проблема Украины. Главное негативное последствие для нас, как сказал Мартыненко, — то, что у наших международных партнеров из-за еще больших экономических проблем будет меньше доля для нас. Дело в том, что нам нужно 40 млрд долларов в год, но на 2026 год пока подтвержденной помощи всего на 15 млрд долларов. И если с помощью все будет не очень, то НБУ вынужден будет допустить еще большее обесценивание гривны. Единственный положительный момент в том, что в этом году мы получим 60 млрд долларов.

Кроме того, один из главных вызовов для Украины, как отметил Мартыненко, очень большой внешнеторговый дефицит. Он сказал, что по прогнозам этот дефицит может составить в этом году около 20% от ВВП. Для сравнения — в 2021 году это было всего 1,5%.

«Объемы экспорта упали до 40% за весь период войны, а объемы импорта остались на неизменном уровне. Даже окончание войны или временное перемирие не изменят сразу ситуацию к лучшему, ведь наша экономика уже получила очень большой ущерб, а промышленному потенциалу был нанесен сильный удар — как-то потеря двух крупных комбинатов в Мариуполе», — сказал аналитик ICU.

Пока Мартыненко видит три проблемы для украинской экономики: безопасность (обстрелы, боевые действия, потеря промышленного потенциала), нехватка рабочей силы (миграция и мобилизация) и государственный дефицит (правительство сокращает свои расходы). Для кардинальных изменений, как считает специалист, нужно по крайней мере окончание горячей фазы войны.

Впрочем, несмотря на большие для Украины проблемы, международные резервы НБУ на хороших и стабильных позициях от 2023 года. В конце этого года они могут даже достичь 60 млрд долларов. Если учитывать прогноз гривны к доллару, то, по мнению специалиста, он будет составлять 43−44 грн.

Если считать инфляцию, то Мартыненко прогнозирует, что после мая-июня инфляция заметно замедлится и «дойдет» до уровня 7−8% на конец 2025 года по сравнению с 15%, которые были в апреле. Соответственно, как отметил эксперт, НБУ снизит и учетную ставку.

«С сентября 2025 года НБУ будет учетную ставку уменьшать. Украинская экономика в условиях такой тяжелой ситуации чувствует себя очень хорошо. Это, возможно, благодаря международной помощи», — сказал он.

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