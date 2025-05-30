Украина получит $3 млрд от Японии в рамках механизма ERA — Finance.ua

Украина получит $3 млрд от Японии в рамках механизма ERA
Правительство одобрило решение о привлечении $3 млрд от Японии в рамках механизма ERA.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Правительство приняло решение о привлечении финансирования от Японии в рамках механизма ERA, направленного на поддержку ключевых секторов экономики и социальной сферы», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Это почти 3 млрд долларов, обеспеченных доходами от российских замороженных активов, на финансирование приоритетных бюджетных расходов», — отметил он.
Шмыгаль также добавил, что правительство и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по восьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF).
Ожидается, что после утверждения решения Исполнительным советом Фонда Украина получит новый транш в размере около 500 млн долларов.
Премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на трудности, вызванные войной, Украина продолжает удерживать макрофинансовую стабильность даже в сложных условиях.
Напомним, ранее правительство Японии объявило о дополнительных санкциях против россии из-за ее вторжения в Украину. Ограничения также коснулись Северной Кореи и Китая. В общей сложности 33 организации и 12 человек, в том числе гражданин Северной Кореи, были добавлены в японский список целей замораживания активов в соответствии с законом об иностранной валюте и внешней торговле. Также 53 организации из стран, включая россию и Китай, стали субъектами запрета на экспорт и другие меры.
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