Япония предоставит Украине $58 миллионов на экстренное восстановление — Finance.ua
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Япония предоставит Украине $58 миллионов на экстренное восстановление

Казна и Политика
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Япония предоставит Украине $58 миллионов на экстренное восстановление
Япония предоставит Украине $58 миллионов на экстренное восстановление
Япония продолжает поддерживать Украину в восстановлении критической инфраструктуры. Правительство Японии выделит очередной грант в размере 58 миллионов долларов в рамках четвертой фазы Программы экстренного восстановления.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Обмен нотами, подтверждающими предоставление средств, состоялся между вице-премьер-министром Украины Алексеем Кулебой и послом Японии Масаши Накагоме. Предоставление гранта обеспечит Японское агентство международного сотрудничества (JICA) — ключевой партнер по реализации программ помощи.
Финансирование четвертой фазы Программы экстренного восстановления будет охватывать следующие направления:
  • гуманитарное разминирование — поддержка очищения территорий от взрывоопасных предметов;
  • энергетика — восстановление поврежденных энергетических объектов и укрепление энергосистемы;
  • водоснабжение — обеспечение доступа к чистой воде в пострадавших регионах;
  • общественное здоровье и безопасность — укрепление медицинской инфраструктуры и поддержка системы здравоохранения;
  • образование — восстановление учебных заведений и поддержка образовательных инициатив;
  • реконструкция регионов — финансирование восстановления инфраструктуры, в том числе жилых домов, дорог и социальных объектов.
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В общей сложности Япония уже предоставила Украине $12 миллиардов гуманитарной и финансовой помощи. Вместе с японскими партнерами Министерство развития общин и территорий реализует четыре масштабных проекта на сумму около $700 миллионов:
  • Фаза 1, 2 и 3 программы экстренного восстановления, предусматривающие восстановление критических объектов.
  • Проект технической помощи «Проект экстренного восстановления и реконструкции».
Четвертая фаза Программы экстренного восстановления является очередным шагом в долгосрочном сотрудничестве Украины и Японии, направленном на преодоление последствий войны и восстановление страны.
По материалам:
Діло
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