Япония предоставит Украине $58 миллионов на экстренное восстановление — Finance.ua

Япония предоставит Украине $58 миллионов на экстренное восстановление Сегодня 19:16 — Казна и Политика

Япония предоставит Украине $58 миллионов на экстренное восстановление

Япония продолжает поддерживать Украину в восстановлении критической инфраструктуры. Правительство Японии выделит очередной грант в размере 58 миллионов долларов в рамках четвертой фазы Программы экстренного восстановления.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Обмен нотами, подтверждающими предоставление средств, состоялся между вице-премьер-министром Украины Алексеем Кулебой и послом Японии Масаши Накагоме. Предоставление гранта обеспечит Японское агентство международного сотрудничества (JICA) — ключевой партнер по реализации программ помощи.

Финансирование четвертой фазы Программы экстренного восстановления будет охватывать следующие направления:

гуманитарное разминирование — поддержка очищения территорий от взрывоопасных предметов;

энергетика — восстановление поврежденных энергетических объектов и укрепление энергосистемы;

водоснабжение — обеспечение доступа к чистой воде в пострадавших регионах;

общественное здоровье и безопасность — укрепление медицинской инфраструктуры и поддержка системы здравоохранения;

образование — восстановление учебных заведений и поддержка образовательных инициатив;

реконструкция регионов — финансирование восстановления инфраструктуры, в том числе жилых домов, дорог и социальных объектов.

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В общей сложности Япония уже предоставила Украине $12 миллиардов гуманитарной и финансовой помощи. Вместе с японскими партнерами Министерство развития общин и территорий реализует четыре масштабных проекта на сумму около $700 миллионов:

Фаза 1, 2 и 3 программы экстренного восстановления, предусматривающие восстановление критических объектов.

Проект технической помощи «Проект экстренного восстановления и реконструкции».

Четвертая фаза Программы экстренного восстановления является очередным шагом в долгосрочном сотрудничестве Украины и Японии, направленном на преодоление последствий войны и восстановление страны.

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