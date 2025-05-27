Впервые за 34 года: Япония лишилась статуса крупнейшего кредитора мира — Finance.ua

Впервые за 34 года: Япония лишилась статуса крупнейшего кредитора мира Сегодня 18:33

Впервые за 34 года: Япония лишилась статуса крупнейшего кредитора мира

Япония впервые за 34 года лишилась статуса крупнейшего кредитора мира, уступив место Германии, несмотря на то, что общие внешние активы страны выросли до рекордного уровня.

Об этом пишет японское информационное агентство Kyodo News

Валовые внешние активы Японии выросли на 12,9% по сравнению с предыдущим годом — до 533,05 трлн иен ($3,7 трлн) по состоянию на конец прошлого года.

Этот показатель впервые превысил 500 трлн иен ($3,49 трлн), но общий показатель был ниже немецкого — 569,65 трлн иен ($3,98 трлн).

Министерство финансов Японии объяснило, что рост японских активов частично обусловлен обесцениванием иены, что повысило стоимость активов в иностранной валюте (акций, облигаций и т. п. ) в пересчете на национальную валюту.

Германия смогла опередить Японию благодаря значительному профициту текущего счета платежного баланса.

В 2024 году Япония увеличила свои чистые внешние активы уже седьмой год. Общий объем внешних активов вырос на 11,4% благодаря прямым инвестициям в США со стороны отечественных финансовых учреждений и торговых компаний — до 1 659,02 трлн иен.

Внешние обязательства Японии также выросли — на 10,7%, до 1 125,97 трлн иен. К концу 2024 года курс доллара США к иене составил 157,89 иены (на 11,7% больше, чем год назад).

По размеру чистых внешних активов:

Япония сейчас на втором месте в мире.

На третьем — Китай с 516,28 трлн иен.

У США — чистые внешние долги на сумму 4 109,26 трлн иен — то есть их долги иностранцам существенно превышают объем активов за рубежом.

НВ По материалам:

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