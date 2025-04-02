Какую информацию с 1 марта 2025 года получает Налоговая: детали — Finance.ua

Какую информацию с 1 марта 2025 года получает Налоговая: детали
Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, меры налогового контроля пополнились новым инструментом. Теперь ГНС на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, которые продают товары через сеть Интернет и получают денежные переводы за них.
Об этом говорится в сообщении ГНС.
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С 1 марта текущего года ГНС получает из Системы учета данных РРО информацию о:
- гражданах, которые систематически получают средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;
- физических лицах — предпринимателях, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов
и т. п.
ГНС прежде всего нацелена на профилактику и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан через ложную организацию хозяйственных операций, и не имеет целью только применение финансовых (штрафных) санкций.
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Только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета.
В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО.
Государственная налоговая служба призывает граждан и предпринимателей, осуществляющих продажу товаров через Интернет:
- официально зарегистрироваться как предприятие;
- производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;
- соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.
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