Какую информацию с 1 марта 2025 года получает Налоговая: детали — Finance.ua
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Какую информацию с 1 марта 2025 года получает Налоговая: детали

Казна и Политика
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Какую информацию с 1 марта 2025 года получает Налоговая: детали
Какую информацию с 1 марта 2025 года получает Налоговая: детали
Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, меры налогового контроля пополнились новым инструментом. Теперь ГНС на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, которые продают товары через сеть Интернет и получают денежные переводы за них.
Об этом говорится в сообщении ГНС.
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С 1 марта текущего года ГНС ​​получает из Системы учета данных РРО информацию о:
  • гражданах, которые систематически получают средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;
  • физических лицах — предпринимателях, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т. п.
ГНС прежде всего нацелена на профилактику и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан через ложную организацию хозяйственных операций, и не имеет целью только применение финансовых (штрафных) санкций.
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Только за первые 20 дней марта ГНС ​​идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета.
В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО.
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Государственная налоговая служба призывает граждан и предпринимателей, осуществляющих продажу товаров через Интернет:
  • официально зарегистрироваться как предприятие;
  • производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;
  • соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.
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По материалам:
Finance.ua
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