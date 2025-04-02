Какую информацию с 1 марта 2025 года получает Налоговая: детали — Finance.ua

Какую информацию с 1 марта 2025 года получает Налоговая: детали Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Какую информацию с 1 марта 2025 года получает Налоговая: детали

Как сообщает Государственная налоговая служба Украины, меры налогового контроля пополнились новым инструментом. Теперь ГНС на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, которые продают товары через сеть Интернет и получают денежные переводы за них.

Об этом говорится в сообщении ГНС

Читайте также ГНС раскрыла схему уклонения от уплаты НДС более чем на 286 млн грн в сетях по продаже техники Apple

С 1 марта текущего года ГНС ​​получает из Системы учета данных РРО информацию о:

гражданах, которые систематически получают средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;

физических лицах — предпринимателях, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т. п.

ГНС прежде всего нацелена на профилактику и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан через ложную организацию хозяйственных операций, и не имеет целью только применение финансовых (штрафных) санкций.

Читайте также ГНС показала результаты борьбы с теневыми рынками

Только за первые 20 дней марта ГНС ​​идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета.

В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО.

Читайте также ГНС поделилась результатами выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году

Государственная налоговая служба призывает граждан и предпринимателей, осуществляющих продажу товаров через Интернет:

официально зарегистрироваться как предприятие;

производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;

соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.

Вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.