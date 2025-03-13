ГНС поделилась результатами выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году — Finance.ua

ГНС поделилась результатами выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году Сегодня 19:38

ГНС поделилась результатами выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году

Государственная налоговая служба Украины в рамках выполнения Национальной стратегии доходов до 2030 года предпринимает меры для повышения эффективности и прозрачности налогового администрирования, уровня соблюдения налогового законодательства налогоплательщиками, соответствия европейским стандартам.

О ключевых результатах рассказали в пресс-службе ГНС.

Налоговые реформы и цифровизация

В июле 2024 года начат эксперимент по функционированию системы управления налоговыми рисками (комплаенс-рисками) в Государственной налоговой службе.

Для оптимизации аудита и уменьшения нагрузки на плательщиков разрабатывается ІТ-решение по внедрению ИКС «Е-аудит» и обработки SAF-T UA, что в дальнейшем позволит сократить время проверок и улучшить аналитику ГНС.

Введена информационно-коммуникационная система «Автоматизированная система работы с большими массивами данных для проведения анализа рисков по трансфертному ценообразованию» (ИКС BigData TP) для обработки и анализа больших массивов информации в электронном виде, автоматизации процедур контроля. Этот инструмент позволяет анализировать риски, повысить скорость, точность и эффективность результатов контроля трансфертного ценообразования, снизить влияние «человеческого фактора».

Украина присоединилась к международному автоматическому обмену налоговой информацией (CRS), что способствует прозрачности и борьбе с уклонением от уплаты налогов.

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ГНС в 2024 году успешно прошла оценку Глобального форума ОЭСР относительно конфиденциальности и защиты данных, став равноправным партнером в глобальном обмене налоговой информацией. Международная система объединяет более 100 стран (в том числе всех государств — членов Европейского Союза).

Первый обмен финансовыми данными по CRS прошел осенью 2024 года. Информация, полученная в рамках этого обмена, является важным инструментом борьбы с уклонением от уплаты налогов и мобилизации налоговых поступлений.

Контроль за оборотом подакцизных товаров

ГНС внедряет современные технологии контроля за оборотом подакцизных товаров, как того требуют директивы ЕС. Совершенствуется Система электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта, которая отслеживает перемещение горючего и спирта этилового и уплату акцизного налога.

Организационные изменения и международная интеграция

Происходит цифровизация ключевых сервисов, автоматизация обработки налоговой отчетности и улучшение электронного кабинета. Это позволяет получать услуги онлайн.

Украина активно сотрудничает с международными партнерами в сфере налогообложения, что способствует гармонизации налоговой системы с нормами ЕС и обеспечивает соблюдение международных стандартов налоговой прозрачности.

Введение Национальной стратегии доходов до 2030 года — шаг в направлении экономического роста и интеграции Украины в европейский рынок. Внедрение новых подходов к контролю и администрированию налогов позволяет не только увеличить поступления в бюджет, но и создать более комфортные условия для ведения бизнеса и инвестирования в Украину.

ГНС продолжает работу над усовершенствованием налогового администрирования и усилением доверия к налоговой системе.

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