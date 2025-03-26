ГНС раскрыла схему уклонения от уплаты НДС более чем на 286 млн грн в сетях по продаже техники Apple — Finance.ua

ГНС раскрыла схему уклонения от уплаты НДС более чем на 286 млн грн в сетях по продаже техники Apple Сегодня 06:27 — Криминал

ГНС раскрыла схему уклонения от уплаты НДС более чем на 286 млн грн в сетях по продаже техники Apple

Государственная налоговая служба Украины раскрыла схему «дробления бизнеса» в двух крупных сетях, которые продают технику бренда Apple, что позволило избежать уплаты НДС на сумму свыше 286 млн грн.

Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко.

Налоговая служба разоблачила эти нарушения в двух известных сетях электроники, что привело к значительным финансовым убыткам для государственного бюджета. Материалы обо всех нарушениях переданы в Бюро экономической безопасности Украины.

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У этих сетей — более 160 магазинов по всей Украине. В ходе проверок налоговики обнаружили массовые случаи продажи без применения РРО/ПРРО, а также отсутствие надлежащего учета товаров и документов, подтверждающих их происхождение.

За время проведенных проверок было проведено около 150 контрольных закупок, в ходе которых зафиксировано 22 случая выдачи нефискальных расчетных документов, имитирующих чеки.

Хронометраж выручки показал, что присутствие налоговиков стимулировало существенный рост продаж в магазинах.

В ходе более 400 проверок предприятия были оштрафованы на сумму более 85 млн грн.

Дополнительно ГНС обнаружила, что эти сети искусственно делили свои продажи, привлекая до 300 связанных ФЛП, работавших на упрощенной системе налогообложения. Уже идентифицировано 170 таких предпринимателей, общий объем их доходов составил 1,72 млрд грн.

Благодаря проверкам, сети прекратили работать через ФЛП на едином налоге и перешли на общую систему налогообложения, став плательщиками НДС. Выручка этих предприятий выросла более чем в 10 раз.

«Начало положено — на очереди другие налоговые нарушители. Мы продолжаем разоблачать теневые схемы уклонения от уплаты налогов на рынке электроники и бытовой техники. Налоговики активно контролируют эту сферу», — отметил Кравченко.

Он также призвал потребителей внимательно относиться к покупке электроники, обращать внимание на оригинальность упаковки, наличие гарантии и чеков. Обо всех фактах продажи техники без фискальных чеков можно сообщать в ГНС.

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