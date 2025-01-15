Перспективы повышения НДС в Украине: в Минфине рассказали о диалоге с МВФ — Finance.ua

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Перспективы повышения НДС в Украине: в Минфине рассказали о диалоге с МВФ

Казна и Политика
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Перспективы повышения НДС в Украине: в Минфине рассказали о диалоге с МВФ
Перспективы повышения НДС в Украине: в Минфине рассказали о диалоге с МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) в прошлом году пытался уговорить власти Украины повысить НДС, и потребовалось немало усилий, в том числе со стороны МВФ, чтобы удержаться от такого шага. Более того, в Минфине теперь «десять раз подумают», прежде чем возвращаться к новому повышению налогов.
Об этом в интервью УТ-2 рассказал министр финансов Сергей Марченко.
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«Сентябрь месяц (2024 года), миссия МВФ. Они говорят: prior action — поднятие НДС. Это означает, что вы средства получаете только после того, как поднимете НДС. (А в Украине) была политическая договоренность НДС на этом этапе не поднимать, и эта политическая договоренность находила достаточное количество голосов (в Верховной Раде)», — рассказал Марченко.
Он добавил, что если бы МВФ не отказался от этого требования, Украина бы ее провалила.
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В меморандуме между Украиной и МВФ указано, что повышение основной ставки НДС остается потенциальным источником дополнительных поступлений. Однако власти Украины понимают все риски, связанные с повышением налогов.
«Это очень чувствительный и сложный вопрос. И я слежу за событиями в других странах: если посмотреть, почему сменили правительство Франции, если вспомните историю министра финансов Линднера — в любой стране это очень больно, неприемлемо. Для президента (Зеленского) воспринять это решение было очень непросто, и я очень благодарен, что это решение нашло его поддержку», — сказал Марченко.

Справка Finance.ua:

  • правительство Украины объявило о существенных изменениях в налогообложении, включающих повышение ставок военного сбора и налога на прибыль для финансовых учреждений, а также новые правила для физических лиц-предпринимателей. Изменения, направленные на увеличение финансирования обороны и бюджетных поступлений в 2025 году;
  • Международный валютный фонд рекомендовал в рамках увеличения потенциала внутренних источников финансирования в дальнейшем повысить налог на добавленную стоимость (НДС), улучшить ситуацию со справедливостью налоговой системы Украины и полноценно внедрить механизм углеродной корректировки импорта (CBAM).
По материалам:
Дзеркало Тижня
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