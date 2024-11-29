Украина пока не планирует повышать НДС — Марченко Сегодня 14:33 — Казна и Политика

Украина пока не планирует повышать НДС — Марченко

Планов повышения налога на добавленную стоимость в Украине сейчас нет, хотя раньше такую ​​вероятность и обсуждали с международными партнерами.

Об этом сказал на пресс-конференции министр финансов Сергей Марченко.

По словам чиновника, во время консультаций с международными партнерами Украины, в частности, с представителями МВФ, вопросы изменения размера НДС обсуждались. Но благодаря принятию реалистичного бюджета на следующий год сейчас о таком сценарии речь не идет.

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«Да, вопрос поднимался. Да, были договоренности о том, при каких условиях мы вернемся к идее поднятия налога на добавленную стоимость. В частности, предполагалось, что если расходы на 2025 год между первым и вторым чтением бюджетного законопроекта существенно увеличатся, источником их покрытия будет повышенный НДС. При этом мы убеждены, что оснований для значительного повышения налогов нет. Потому и пошли на такую ​​договоренность», — рассказал Марченко.

По его словам, такое условие не вносили ни в одну из программ сотрудничества Украины с партнерами как структурный маяк или критерий для оценки. И после принятия реалистичного бюджета на следующий год необходимости принятия каких-либо решений по НДС нет.

В то же время чиновник признал, что, учитывая непрогнозируемость ситуации, прежде всего в зоне боевых действий, окончательно этот вопрос с повестки дня не исчез.

«Он (вопрос о повышении НДС. — Ред.) будет постоянно возникать. От того, как мы выполняем другие обязательства, насколько взвешенную фискальную политику воплощаем, будет зависеть и актуализация этого вопроса. Но если у нас будет все хорошо с доходами, если налоги, которые мы уже повысили (подписанные Президентом изменения в Налоговый кодекс. — ​​Ред.), продемонстрируют эффективность, если будем выполнять все обязательства, если не будет необходимости резко увеличивать расходы, думаю, мы не будем поднимать вопрос о повышении НДС. По крайней мере, таких планов нет», — заверил глава Минфина.

Как сообщалось, в четверг Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения». Документ предусматривает существенное увеличение налоговых поступлений — на 137 млрд грн в 2025 году. Среди ключевых изменений — повышение военного сбора с 1,5% до 5% (но сохранение военного сбора на уровне 1,5% для военнослужащих); увеличение налогов для ФЛП 1−2 группы; введение 1% налога для всех форм ФЛП 3 группы; установление 50% налога на прибыль банков в 2024 году; введение авансовых взносов для АЗС и помесячной отчетности по НДФЛ.

Укрінформ По материалам:

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