Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік
Президент України підписав закон «Про державний бюджет» на наступний рік.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що головним пріоритетом кошторису залишається посилення обороноздатності країни.
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«Президент України підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн», — розповів Шмигаль.
Також кошти будуть спрямовані на:
  • соціальний захист — 420,9 млрд грн;
  • на охорону здоров’я — 217 млрд грн;
  • на освіту — 199 млрд грн.
За інформацією прем’єра, загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи — 2,05 трлн грн.
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«Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів», — сказав Шмигаль.
Нагадаємо, у листопаді Верховна Рада схвалила закон про державний бюджет на наступний, 2025 рік. Як і слід було очікувати, він має значний дефіцит — заплановані витрати перевищують планові доходи на понад 1,5 трлн гривень. Більшість експертів впевнені: гривня й далі буде падати. А долар, на який орієнтована наша економіка, — зростати.

Державний бюджет 2025: доходи, витрати, дефіцит. Та як це вплине на курс.

За матеріалами:
Finance.ua
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