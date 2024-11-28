Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік — Finance.ua

Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік

Президент України підписав закон «Про державний бюджет» на наступний рік.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що головним пріоритетом кошторису залишається посилення обороноздатності країни.

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«Президент України підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн», — розповів Шмигаль.

Також кошти будуть спрямовані на:

соціальний захист — 420,9 млрд грн;

на охорону здоров’я — 217 млрд грн;

на освіту — 199 млрд грн.

За інформацією прем’єра, загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи — 2,05 трлн грн.

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«Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів», — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, у листопаді Верховна Рада схвалила закон про державний бюджет на наступний, 2025 рік. Як і слід було очікувати, він має значний дефіцит — заплановані витрати перевищують планові доходи на понад 1,5 трлн гривень. Більшість експертів впевнені: гривня й далі буде падати. А долар, на який орієнтована наша економіка, — зростати.

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