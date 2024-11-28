Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік — Finance.ua

Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік
Президент України підписав закон «Про державний бюджет» на наступний рік.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що головним пріоритетом кошторису залишається посилення обороноздатності країни.
«Президент України підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн», — розповів Шмигаль.
Також кошти будуть спрямовані на:
- соціальний захист — 420,9 млрд грн;
- на охорону здоров’я — 217 млрд грн;
- на освіту — 199 млрд грн.
За інформацією прем’єра, загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи — 2,05 трлн грн.
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«Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів», — сказав Шмигаль.
Нагадаємо, у листопаді Верховна Рада схвалила закон про державний бюджет на наступний, 2025 рік. Як і слід було очікувати, він має значний дефіцит — заплановані витрати перевищують планові доходи на понад 1,5 трлн гривень. Більшість експертів впевнені: гривня й далі буде падати. А долар, на який орієнтована наша економіка, — зростати.
Державний бюджет 2025: доходи, витрати, дефіцит. Та як це вплине на курс.
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