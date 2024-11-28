Як відбувалось фінансування бюджету і що з держборгом: аналіз Рахункової палати — Finance.ua

Як відбувалось фінансування бюджету і що з держборгом: аналіз Рахункової палати
Обсяг коштів зовнішньої підтримки від міжнародних партнерів, отриманих як запозичення і безповоротна допомога, за три квартали 2024 року зменшився на 16,6%, порівняно з відповідним періодом 2023 року.
Про це свідчить аналіз Рахункової палати України.
Що відбувалося із фінансуванням держбюджету і державним боргом України за цей період — розповідаємо далі.
Фінансування державного бюджету
71,8% коштів до бюджету за три квартали надійшло з внутрішніх джерел.
При цьому від розміщення облігацій, насамперед військових, на внутрішньому ринку отримано 377 млрд грн, що на 2,8% менше, ніж у січні-вересні попереднього року.
У загальному обсязі внутрішніх запозичень у 1,5 раза збільшилася частка середньострокових облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП), це скоротило витрати на погашення внутрішнього боргу у цьому році та сприятиме зменшенню ризику рефінансування внутрішнього боргу в наступних бюджетних періодах.
Також з Єдиного казначейського рахунка (ЄКР) було залучено 260 млрд грн коштів для покриття тимчасових касових розривів загального фонду держбюджету. У разі непогашення до кінця року заборгованості перед ЄКР, навантаження на державний бюджет наступного року збільшиться.
Державний борг
Загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу у січні-вересні 2024 року збільшився на 16,1% до 6,4 трлн гривень.
При цьому витрати на погашення й обслуговування державного і гарантованого державою боргу були на 10,1% менше плану на звітний період.
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Економії сприяли, зокрема:
- менший, порівняно з планом на звітний період, обсяг випуску короткострокових ОВДП з погашенням у звітному періоді;
- менший, порівняно з врахованим у розрахунках показників держбюджету-2024 середній обмінний курс гривні до іноземних валют, зокрема євро — на 2,7%;
- призупинення платежів за державними зовнішніми зобов’язаннями у зв’язку з їх реструктуризацією.
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