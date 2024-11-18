Комітет ВР схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання — Finance.ua

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Комітет ВР схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання

Казна та Політика
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Комітет ВР схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання
Комітет ВР схвалив проєкт держбюджету-2025 до другого читання
Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання держбюджет на 2025 рік.
Про це повідомили нардеп Ярослав Железняк та голова комітету Роксолана Підласа.
За словами Железняка, комітет з питань бюджету вніс фінальні правки до тексту законопроєкту: не переводити лікарні на казначейське обслуговування та вилучити норму про можливість партіям вкладати кошти в облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП).
Комітет запропонував внести наступні зміни в законопроєкт:
  • $2 млрд (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії виключно, щоб покрити військові видатки, а саме — закупити зброю. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони;
  • залишили 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасують субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 мільярда гривень;
  • дозволили прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 мільйонів гривень);
  • додаткові 128 мільйонів «Укрзалізниці» спрямують на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично — залізничного полотна). Співфінансування — обов’язкова умова надання європейських коштів;
  • додаткові 277,1 мільйона гривень НАН направлять, зокрема на дослідження у військовій сфері;
  • виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП;
  • виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в казначействі.

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Решта положень залишилися без змін і затверджені у тому вигляді, в якому їх подавав уряд.
На цьому тижні має відбутися засідання Ради на якому парламентарі проголосують за закон у другому читанні та в цілому.
Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції народних депутатів до проєкту закону про держбюджет на 2025 рік.
За прогнозами Міністерства економіки України, у державному бюджеті на 2025 рік закладено курс долара на рівні 45 гривень за $1. Прогноз фінансування держбюджету на наступний рік передбачає зниження дефіциту бюджету до 19,4% внутрішнього валового продукту (ВВП), що, як пишуть в уряді, відповідає показникам узгоджених з міжнародними партнерами. Середньомісячна заробітна плата прогнозується на рівні 24 389 грн (очікувана середня зарплата у 2024 році — 20 581).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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