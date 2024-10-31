Верховна Рада схвалила держбюджет-2025 у першому читанні — Finance.ua

Верховна Рада схвалила держбюджет-2025 у першому читанні Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Верховна Рада схвалила держбюджет-2025 у першому читанні

Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції народних депутатів до проєкту закону про держбюджет на 2025 рік.

Як повідомив член фінансового комітету Ярослав Железняк в Telegram , бюджет у першому читанні підтримали 247 депутатів.

«Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили», — зазначив він.

Схвалені бюджетні висновки мають враховуватись Кабміном під час підготовки до другого читання. Розгляд у другому читанні завершується не пізніше 20 листопада року.

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