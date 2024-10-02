Ситуация в Украине требует повышения и военного сбора, и НДС — Гетманцев Сегодня 16:31 — Казна и Политика

Ситуация в Украине требует повышения и военного сбора, и НДС — Гетманцев

Решением проблемы сбора недостающих средств на армию является повышение и военного сбора, и налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом заявил глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев на форуме «Бизнес и война», организованном NV в Киеве в среду.

«Когда государство приходит к людям и говорит: мне не хватает на армию вот столько, пожалуйста, давайте каждый из нас скинется на эту святую цель, и нужно быстро, для этого есть только два ответа на сегодняшний день — это военный сбор и НДС», — сказал он.

«Только два этих мощных налога способны быстро собрать деньги в бюджет со всех плательщиков поровну», — добавил он.

Гетманцев считает, что введение налогов в роскошь малоэффективно.

«Когда мы начинаем определять исчерпывающий перечень предметов роскоши, мы никогда не можем ни с кем договориться», — отметил глава комитета.

Он добавил, что критику вызвали и предложенные ставки на отдельные товары.

«Почему ювелирка должна была платить 30%, за автомобили — 15%, а за квартиры и банковское золото — 5%. Никакой не было аргументации. И, действительно, ее, наверное, не может быть», — отметил Гетманцев.

По его словам, третьим аргументом против этих налогов был их небольшой фискальный эффект: «Мы получаем достаточно большую группу недовольных и фискальный эффект в размере трех-четырех миллиардов от введения любого из этих видов налогов».

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Как считает глава комитета, повышение военного сбора и НДС — это справедливый подход.

«Аргумент о том, что военный налог платит только белый бизнес, который платит белые зарплаты, а те, кто платит в конвертах, не платят налогов — это правда абсолютно, но это касается любых налогов, абсолютно всех налогов. Поэтому никаких 100% аргументов в пользу либо военного сбора, либо НДС нет», — подчеркнул Гетманцев.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 17 сентября 2024 года приняла в первом чтении доработанный ресурсный законопроект № 11 416-д о повышении с 1 октября военного сбора с 1,5% до 5%;

как предполагается, благодаря включению в законопроект нормы о повышении до 50% налога на прибыль банков и поддержке ее Минфином предложенные налоговые инициативы принесут в госбюджет-2024 58 млрд грн, а в госбюджет-2025 — 137 млрд грн.

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