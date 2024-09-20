Работать «в белую» станет экономически невыгодно: бизнес выступил против повышения налогов — Finance.ua

Работать «в белую» станет экономически невыгодно: бизнес выступил против повышения налогов Сегодня 16:01 — Личные финансы

Работать «в белую» станет экономически невыгодно: бизнес выступил против повышения налогов

Бизнес выступил против принятого Верховной Радой в первом чтении законопроекта о повышении налогов и предлагает властям для наполнения бюджета сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой и реформировании таможни.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация.

На днях Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов № 11 416-д. В этой версии предполагается, в частности, повышение военного сбора до 5% и дополнительное обложение доходов банков ставкой до 50%.

«Европейская Бизнес Ассоциация активно присоединилась к диалогу между бизнесом и Правительством и ВРУ и уже комментировала большинство предложенных мер по наполнению госбюджета путем установления дополнительной налоговой нагрузки на бизнес.

Эксперты Ассоциации считают, что любое дополнительное налогообложение добросовестного бизнеса, включая повышение военного сбора, может исказить конкурентную среду, поскольку работать «в белую» станет экономически невыгодно", — говорится в сообщении.

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Компании, остающиеся в теневом секторе экономики, получают экономические преимущества по сравнению с компаниями, уплачивающими налоги. Соответственно, в ЕБА предполагают, что это вынудит часть белого бизнеса мигрировать в тень, чтобы выжить во время войны.

Что предлагает бизнес вместо повышения налогов

госбюджет недополучает около 400 млрд грн от теневого сектора. Эта сумма соответствует объему дополнительных средств, которых в настоящее время не хватает в госбюджете. По мнению бизнеса, именно действенная борьба с теневым сектором экономики способна обеспечить устоявшийся источник доходов бюджета и оздоровить экономику. По оценкам исследования Института социально-экономической трансформации,

Кроме того, альтернативой повышению военного сбора, по мнению бизнеса, может стать аккумулирование средств благодаря принятию экономического бронирования.

Ассоциация предоставляла также ряд идей относительно альтернативных источников наполнения бюджета, например, дополнительное налогообложение азартных игр и рынка подержанных авто, сокращение некоторых государственных расходов.

«Бизнес поддержал идею Правительства об отмене лимита освобождения от НДС товаров до 150 евро, которые пересылаются в международных экспресс- и почтовых отправлениях и налогообложении НДС всех ввозимых товаров, кроме личных вещей в сопровождаемом и несопровождаемом багаже», — говорят в ЕБА.

Последствия от потенциального повышения налогов

С точки зрения ІТ-индустрии предложение повышения налогов противоречит идее создания правового режима Дия Сити, согласно которому было зафиксировано 25 лет неизменных налоговых условий.

Изменения условий в Дия Сити могут привести к увеличению себестоимости услуг и потере конкурентоспособности на мировом рынке, потенциальному выходу компаний из правового режима Дия Сити и даже к инвестиционной релокации в другие юрисдикции. По оценкам экспертов, если налоговые изменения будут введены, это может привести к падению ІТ-отрасли до 30% уже в 2025 году, сокращению количества рабочих мест, уменьшению валютной выручки и налоговых поступлений.

В контексте предложения повышения ставки налога на прибыль для банков, по мнению экспертов Ассоциации, фискальный эффект от такого решения будет непродолжительным и существенно снизит поступления от выплаты дивидендов государственных банков уже в следующем году. Такое решение приведет к существенным негативным последствиям для публичных финансов. К тому же введение такого обязательства является ретроспективно тревожным сигналом для всех секторов экономики, подчеркнет рисковость регуляторной среды и снизит желание инвестировать в Украину.

Резкое изменение фискальной политики может негативно повлиять на обеспечение банков капиталом и создать необходимость докапитализации. В случае с государственными банками необходимость докапитализации повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета. Поэтому фискальный эффект от решения может быть нивелирован многими долгосрочными негативными последствиями.

«Таким образом, Ассоциация хотела бы еще раз обратить внимание на фискальный потенциал теневого сектора. Среди опрошенных руководителей членских компаний Ассоциации 35% определяют налоговую и таможенные реформы среди ключевых приоритетных задач. Недавно были приняты важные законодательные изменения, которые должны запустить реформу Бюро экономической безопасности и Государственной таможенной службы. В то же время важно, чтобы эти реформы не остались «на бумаге», а были в полной мере воплощены в жизнь.

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