Народный депутат рассказала, как повышение налогов повлияет на предпринимателей и граждан — Finance.ua

Народный депутат рассказала, как повышение налогов повлияет на предпринимателей и граждан Сегодня 19:02 — Личные финансы

Народный депутат рассказала, как повышение налогов повлияет на предпринимателей и граждан

Народный депутат Украины Нина Южанина в эфире телеканала «Эспрессо» рассказала , как повышение налогов повлияет на предпринимателей и граждан.

По ее словам, физические лица-предприниматели первой, второй и четвертой групп, ранее не платившие военный сбор, теперь будут обязаны ежемесячно платить 800 грн с каждого.

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«С 1 января 2025 года, если бюджет будет принят в таком виде, им также возвращается уплата ЕСВ. Не все зарегистрированные предприниматели сейчас работают. Половины их даже сейчас нет в стране, но все они будут платить до 2 тыс. грн ежемесячно платежей, которых раньше не платили. Наши предприниматели — самые активные люди, которые умеют организовывать процессы и больше всего работают, доставляя все необходимое для военных частей. Но это критично сейчас. Для малого и микробизнеса это будет ощутимо», — сказала она.

Южанина добавила, что третья группа предпринимателей как физических, так и юридических лиц будет платить налог с оборота, который вырастет с 5% до 6%. Кроме того, будут введены авансовые платежи для точек розничной торговли топливом.

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«Это может негативно повлиять на компании, которые уже платят налоги прозрачно и в полном объеме», — пояснила депутат.

По словам нардепа, военный сбор вырастет до 5%.

«С каждой заработной платы будет удерживаться дополнительно военный сбор в размере 3,5%. То есть общая сумма удержания будет 5%. Это значит, что люди будут получать меньше чистой зарплаты на руки. Особенно это касается бюджетников, которые точно отдадут эти деньги в общий фонд государственного бюджета, а не в специальный фонд для военных», — добавила Южанина.

Справка Finance.ua

Верховная Рада приняла проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении. За проголосовал 241 депутат. Планируется, что после принятия в целом налоги будут повышены с первого октября 2024 года.

Законопроект предусматривает:

повышение военного сбора с 1,5 до 5%;

увеличение налогов на первую и вторую группу ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

1% на все формы ФЛП третьей группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования);

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

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