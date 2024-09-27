Повышение ставки НДС: Гетманцев рассказал, могут ли еще больше увеличиться налоги — Finance.ua

Повышение ставки НДС: Гетманцев рассказал, могут ли еще больше увеличиться налоги
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев уверяет, что для покрытия дефицита бюджета в 2024 году будет достаточно повышения налогов, но в следующем году могут появиться новые потребности.
Об этом он рассказал в интервью «Українським Новинам».
«Пока позиция правительства такова, что достаточно тех изменений налогов, которые мы проголосовали в первом чтении. Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год, где у нас пока нет 100% уверенности в отношении привлечения всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться», — сказал он.
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По его словам, сейчас нет оснований повышать ставку НДС, но во власти не исключают, что такое решение может появиться в будущем.
Гетманцев отметил, что автором предложения о повышении ставки НДС может выступить только правительство.
Гетманцев убежден, что нет альтернативы повышению налогов при нынешней ситуации.
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