Налоговая будет проверять доходы международных перевозчиков. Гетманцев рассказал, как это будет работать — Finance.ua

Налоговая будет проверять доходы международных перевозчиков. Гетманцев рассказал, как это будет работать
Государственная налоговая служба Украины наладила механизм взаимодействия с Государственной пограничной службой, теперь налоговики могут определить минимальный доход предпринимателей, осуществляющих международные перевозки, а также сумму невыданных ими расчетных документов.
Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, благодаря этому механизму взаимодействия налоговики теперь имеют информацию о транспортных средствах и количестве пассажиров, пересекших государственную границу, а также другие детали путешествий.
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«С помощью нескольких кнопок калькулятора Casio это позволяет определить минимальный доход перевозчика от предоставленных услуг, а также сумму невыданных им расчетных документов», — отметил он.
Гетманцев также сообщил, что в сентябре 2024 года Государственной налоговой службой совместно с Государственной пограничной службой уже проведены в пунктах пересечения границы ряд результативных совместных мероприятий и выявлены факты несоблюдения порядка проведения расчетов и отсутствия лицензии на право осуществления перевозок.
«Далее — дело техники», — отметил глава финансового комитета Верховной Рады.
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