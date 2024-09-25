Налоговая будет проверять доходы международных перевозчиков. Гетманцев рассказал, как это будет работать — Finance.ua
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Налоговая будет проверять доходы международных перевозчиков. Гетманцев рассказал, как это будет работать

Казна и Политика
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Налоговая будет проверять доходы международных перевозчиков. Гетманцев рассказал, как это будет работать
Налоговая будет проверять доходы международных перевозчиков. Гетманцев рассказал, как это будет работать
Государственная налоговая служба Украины наладила механизм взаимодействия с Государственной пограничной службой, теперь налоговики могут определить минимальный доход предпринимателей, осуществляющих международные перевозки, а также сумму невыданных ими расчетных документов.
Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, благодаря этому механизму взаимодействия налоговики теперь имеют информацию о транспортных средствах и количестве пассажиров, пересекших государственную границу, а также другие детали путешествий.
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«С помощью нескольких кнопок калькулятора Casio это позволяет определить минимальный доход перевозчика от предоставленных услуг, а также сумму невыданных им расчетных документов», — отметил он.
Гетманцев также сообщил, что в сентябре 2024 года Государственной налоговой службой совместно с Государственной пограничной службой уже проведены в пунктах пересечения границы ряд результативных совместных мероприятий и выявлены факты несоблюдения порядка проведения расчетов и отсутствия лицензии на право осуществления перевозок.
«Далее — дело техники», — отметил глава финансового комитета Верховной Рады.
По материалам:
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