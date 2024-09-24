ЕС меняет правила пересечения границы: правительство рассказало об изменениях (инфографика) — Finance.ua

ЕС меняет правила пересечения границы: правительство рассказало об изменениях (инфографика) Сегодня 13:00 — Личные финансы

ЕС меняет правила пересечения границы: правительство рассказало об изменениях (инфографика)

в 7 евро раз в 3 года за авторизацию своих поездок. Европейский Союз намерен ввести в действие систему EES и ETIAS. Это значит, что туристы из безвизовых стран должны будут платить сборв 3 года за авторизацию своих поездок.

Теперь вместо штампов в паспорте будет сканирование лица и отпечатков пальцев.

Зачем вводятся изменения и каких новшеств ждать на границе — смотрите в инфографике Правительства.

10 ноября. Хотя возможно, что дата запуска системы въезда/выезда (EES) будет EES, который введет проверку отпечатков пальцев и распознавание лица в портах и ​​аэропортах ЕС, вступит в силуХотя возможно, что дата запуска системы въезда/выезда (EES) будет снова отложена , поскольку три страны Европейского Союза, как сообщается, заявили, что они не готовы к ее внедрению в начале ноября.

Зачем это

Это делается для того, чтобы упростить пересечение границы, усилить безопасность с помощью биометрических паспортов и предотвратить использование поддельных паспортов. А также для противодействия нелегальной миграции в ЕС.

Справка Finance.ua:

Напомним, введение ЕСВ уже дважды переносилось. Сначала систему планировали ввести прошлым летом. Однако, поскольку Франция была озабочена влиянием системы на Чемпионат мира по регби и Олимпийским играм, запуск системы был перенесен на 6 октября 2024 года.

Франция, Германия и Нидерланды считают, что система повысит безопасность и одновременно ускорит проверку паспортов граждан, не являющихся гражданами ЕС, которые въезжают в блок.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.