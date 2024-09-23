Запуск системи в’їзду/виїзду в ЄС може бути знову відкладено: 3 країни не готові — Finance.ua
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Запуск системи в’їзду/виїзду в ЄС може бути знову відкладено: 3 країни не готові

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Запуск системи в’їзду/виїзду в ЄС може бути знову відкладено: 3 країни не готові
Запуск системи в’їзду/виїзду в ЄС може бути знову відкладено: 3 країни не готові
Можливо, що дата запуску системи в’їзду/виїзду (EES) буде знову відкладена, оскільки три країни Європейського Союзу, як повідомляється, заявили, що вони не готові до її впровадження на початку листопада.
Про це повідомляє Schengen.News.
EES, який запровадить перевірку відбитків пальців і розпізнавання обличчя в портах і аеропортах ЄС, має набути чинності 10 листопада.
Проте, як пояснює Guardian, Франція, Німеччина та Нідерланди надіслали лист єврокомісару з внутрішніх справ Ільві Йоханссон, в якому заявили, що не будуть готові вчасно запровадити систему.
Ці три країни ЄС висловили занепокоєння щодо дати запуску, заявивши, що вони не змогли провести перевірки. Зараз це викликає питання про те, чи буде введено ЄСВ на початку листопада, чи його знову відкладуть.
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Нагадаємо, запровадження ЄСВ вже двічі переносили. Спочатку систему планували запровадити минулого літа. Однак, оскільки Франція була стурбована впливом системи на Чемпіонат світу з регбі та Олімпійські ігри, запуск системи було перенесено на 6 жовтня 2024 року.
Дату знову перенесли на 10 листопада через побоювання тривалих затримок і збоїв у дорозі.
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Франція, Німеччина та Нідерланди вважають, що система підвищить безпеку та, водночас, прискорить перевірку паспортів громадян, які не є громадянами ЄС, які в’їжджають до блоку.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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