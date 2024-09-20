В ЄС відповіли, чи видворятимуть чоловіків мобілізаційного віку до України — Finance.ua
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В ЄС відповіли, чи видворятимуть чоловіків мобілізаційного віку до України

Особисті фінанси
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В ЄС відповіли, чи видворятимуть чоловіків мобілізаційного віку до України
В ЄС відповіли, чи видворятимуть чоловіків мобілізаційного віку до України
У Європейському Союзі неможливе застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці чи військовозобов’язаності.
Про це заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС. — Ред.)», — повідомила єврокомісарка.
На уточнююче запитання, чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.
«Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС», — сказала Йоганссон.

Українські чоловіки в ЄС

За оцінкою ООН, станом на 19 серпня 2024 року кількість мігрантів з України у світі досягла 6,739 млн осіб. З них 6,168 млн біженців зафіксовано в Європі та 0,571 млн біженців за межами Європи.
За даними опитування агентства ООН, більшість становлять жінки (78%), середній вік респондентів складав 46 років.
В ЄС відповіли, чи видворятимуть чоловіків мобілізаційного віку до України
Питання про видворення українських чоловіків мобілізаційного віку ставилося як представниками української влади, так і європейськими урядовцями.
На початку вересня посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що Чехія не повертатиме примусово в Україну чоловіків мобілізаційного віку.
Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються сховатися від мобілізації в Україні, сидячи за кордоном.
За матеріалами:
РБК-Україна
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