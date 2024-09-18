Дві країни стають популярними напрямками для тих, що шукають роботу в ЄС — Finance.ua

Дві країни стають популярними напрямками для тих, що шукають роботу в ЄС Сьогодні 19:30 — Особисті фінанси

Дві країни стають популярними напрямками для тих, що шукають роботу в ЄС

Згідно з опитуванням, проведеним Monitor Social, у 2022 році порівняно з 2013 роком кількість дозволів на роботу, наданих іноземцям з-за меж Європейського Союзу, зафіксувала найбільше зростання в Хорватії та Румунії.

Про це пише Schengen.News

Те саме свідчить про те, що ці дві країни стають популярними напрямками для іноземних працівників.

Хорватія видала понад 53 400 дозволів на роботу в 2022 році, порівняно з лише 599, виданими в 2013 році, за якою йде Румунія з 32 000 дозволами на роботу, виданими в 2022 році, порівняно з 1542, виданими в 2013 році.

Статистика 2022 року показує, що порівняно зі статистичними даними 2013 року Хорватія зазнала збільшення кількості виданих дозволів на роботу більш ніж у 80 разів, за нею йде Румунія, де зафіксовано зростання більш ніж у 20 разів порівняно зі статистикою 2013 року.

На рівні Європейського Союзу у 2022 році було видано 1 246 000 дозволів на роботу, що майже втричі більше, ніж у 2013 році.

У таких країнах, як Німеччина, Швеція та Іспанія, рівень дозволів на роботу зріс менше, нижче середнього європейського рівня, причому найбільше зростання зафіксовано в країнах Східної Європи, включаючи Румунію.

У 2022 році Румунія видала понад 31 000 перших дозволів на роботу для громадян, які не є громадянами ЄС.

Румунія посідає одне з найнижчих місць у країнах за межами ЄС

Мешканці країн, які не входять до ЄС, у Румунії складають менше 0,6 відсотка населення країни. Відсоток іноземців в інших країнах ЄС вищий. У Польщі, Литві та Хорватії він перевищує 2 відсотки від загальної чисельності населення.

Міністерство праці та соціальної солідарності Румунії заявило, що поточна ситуація на ринку праці в цій країні визначається зовнішньою міграцією румунських громадян, які мають право на роботу, корелюючи з природним скороченням населення, приплив молодих людей на ринок праці нижчий, ніж вихід на пенсію літніх працівників.

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