Гетманцев рассказал, как в Украине готовятся к самому сложному отопительному сезону — Finance.ua

Гетманцев рассказал, как в Украине готовятся к самому сложному отопительному сезону Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, как в Украине готовятся к самому сложному отопительному сезону

На финишную прямую выходит подготовка к очередному отопительному сезону. К началу сезона необходимо завершить ремонтно-профилактические работы, восстановить поврежденные мощности и усилить защиту энергетических объектов.

Об этом рассказал народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

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«До очередного отопительного сезона осталось чуть больше месяца. Он точно будет самым сложным за все время полномасштабной войны, ведь в этом году из-за атак врага потеряно 9ГВт мощностей (для понимания масштаба — это больше, чем вся подконтрольная нам атомная генерация). И попытки врага уничтожить энергетику продолжаются — по результатам едва ли не после каждой атаки идут сообщения о повреждении очередных объектов», — отметил Гетманцев.

По словам Гетманцева, до начала отопительного сезона еще нужно:

завершить ремонтно-профилактическую кампанию, ведь до весны придется использовать по максимуму имеющиеся мощности;

попытаться успеть завершить восстановление тех поврежденных мощностей, где это целесообразно, возможно и реально сделать;

ускорить строительство защитных сооружений на объектах энергетики (хотя, по словам Гетманцева, защита I и II уровня более или менее работает против падающих обломков, а не против прямого попадания ракеты — для уменьшения этой угрозы нет других решений, как увеличение количества средств ПВО и боекомплекта для них, и это очень сложная задача, учитывая постепенное исчерпание возможностей наших партнеров);

подготовить и защитить запасы оборудования и оснащения для оперативной замены / восстановления поврежденного (очень благодарны партнерам, которые регулярно передают нам по запросу все, что доступно, а также направили в Фонд поддержки энергетики уже 560 млн евро для заказа / закупки оборудования);

усилить автономность как можно большего количества объектов, прежде всего социального назначения;

активнее строить «распределенную генерацию».

Нардеп напомнил, что три месяца назад было запущено несколько программ доступных кредитов по установке разнообразного энергетического оборудования. Подписан меморандум 20 банковскими учреждениями с долей более 85% чистых активов сектора о готовности финансировать восстановление и строительство новых энергетических объектов.

«В течение июня-августа одобрены заявки на финансирование на общую сумму 5,8 млрд грн, за счет чего планируется создать 97,4 мВт мощности (больше всего средств выделено на строительство СЭС (32 мВт), приобретение дизельных и бензиновых генераторов (33 мВт) и газопоршневых когенерационных установок (18 мВт)) Однако общая сумма заявок (их подано около 2 тысяч) в 8 раз больше — на 46,4 млрд грн, и принятие решений по ним нужно ускорять», — пояснил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

большинство получателей жилищных субсидий на неотопительный сезон в Украине получат их автоматически. Однако некоторым категориям граждан придется подавать новое заявление в Пенсионный фонд, начиная с 1 сентября 2024 года;

в Украине работают над тем, чтобы до старта следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации.



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