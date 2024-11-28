Речь идет о 141 миллиарде: Марченко рассказал о принятых изменениях в Налоговый кодекс — Finance.ua
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Речь идет о 141 миллиарде: Марченко рассказал о принятых изменениях в Налоговый кодекс

Казна и Политика
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Речь идет о 141 миллиарде: Марченко рассказал о принятых изменениях в Налоговый кодекс
Речь идет о 141 миллиарде: Марченко рассказал о принятых изменениях в Налоговый кодекс
Дополнительный ресурс в 141 млрд грн позволит сбалансировать смету страны на следующий год и профинансировать расходы на сектор безопасности и обороны в полном объеме.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала, сообщает пресс-служба Минфина в Фейсбуке.
«Речь идет о 141 млрд грн, большинство из которых поступит с налога на доходы физических лиц и увеличенного военного сбора», — отметил Марченко.
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Министр напомнил, что в целом на финансирование безопасности и обороны в 2025 году предусмотрено на 47,6 млрд грн больше, чем в 2024 году — почти 2,23 трлн грн, или 26,3% ВВП.
На оплату труда военных будет направлено на 10 млрд грн больше — 1,16 трлн грн.
Расходы на вооружение и военную технику возрастут на 34,1 млрд грн — до 739 млрд грн. Это позволит закупить современные системы вооружения и обновить технику.
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В частности, финансирование Минстратегпрома увеличено на 15,3 млрд грн — до 55,1 млрд грн.
На закупку беспилотников (БпЛА) в 2025 году выделено на 3,6 млрд грн больше — 46,9 млрд грн.
По материалам:
Укрінформ
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